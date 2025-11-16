Márcio Alecio impulsiona Reforma Agrária com novos créditos e regularizações no PDS São Salvador

Incra libera mais de R$ 1 milhão em créditos e regulariza famílias no PDS São Salvador.

O assentamento PDS São Salvador viveu um momento histórico com a presença do superintendente regional do Incra no Acre, Márcio Alecio, que anunciou uma série de avanços concretos para os agricultores familiares da região. Ao todo, 101 contratos de crédito foram assinados, representando mais de R$ 1 milhão em investimentos voltados à produção, geração de renda e fortalecimento da autonomia das famílias assentadas.

Foram liberados 41 contratos de Apoio Inicial e 60 do Fomento Mulher, ferramentas essenciais para estimular a produção agrícola, garantir independência econômica às mulheres do campo e consolidar a Reforma Agrária, que voltou a ter prioridade no atual Governo do presidente Lula.

Além dos créditos, o Incra também regularizou mais de 100 famílias, assegurando segurança jurídica, ampliando o acesso a políticas públicas e abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento local. As ações refletem as diretrizes do Governo Lula para recolocar a agricultura familiar no centro das políticas públicas, com apoio direto do acreano Jorge Viana, fortalecendo as entregas no estado.

Márcio Alecio destacou a importância do momento:

“Regularizamos mais de 100 famílias aqui no São Salvador e garantimos o acesso ao crédito para que cada uma possa investir, produzir e crescer. Seguimos firmes para assegurar ainda mais recursos e políticas públicas que cheguem na ponta, transformando de verdade a vida das nossas famílias agricultoras.”

O superintendente agradeceu a parceria da presidente da associação local, Odilene Sena, e o carinho da comunidade, que recebeu a equipe do Incra de forma calorosa. Ele também reconheceu o apoio do prefeito de Mâncio Lima, José Luiz, cuja colaboração tem ampliado conquistas e facilitado o trabalho junto às famílias assentadas.

Márcio Alecio encerrou reforçando que cada assinatura representa uma nova oportunidade, um passo a mais para melhorar a vida no campo. Segundo ele, o objetivo é seguir com planejamento, dedicação e muito trabalho para garantir mais cidadania, desenvolvimento e dignidade aos agricultores do Acre.