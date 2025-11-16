Política
Márcio Alecio impulsiona Reforma Agrária com novos créditos e regularizações no PDS São Salvador
Incra libera mais de R$ 1 milhão em créditos e regulariza famílias no PDS São Salvador.
O assentamento PDS São Salvador viveu um momento histórico com a presença do superintendente regional do Incra no Acre, Márcio Alecio, que anunciou uma série de avanços concretos para os agricultores familiares da região. Ao todo, 101 contratos de crédito foram assinados, representando mais de R$ 1 milhão em investimentos voltados à produção, geração de renda e fortalecimento da autonomia das famílias assentadas.
Foram liberados 41 contratos de Apoio Inicial e 60 do Fomento Mulher, ferramentas essenciais para estimular a produção agrícola, garantir independência econômica às mulheres do campo e consolidar a Reforma Agrária, que voltou a ter prioridade no atual Governo do presidente Lula.
Além dos créditos, o Incra também regularizou mais de 100 famílias, assegurando segurança jurídica, ampliando o acesso a políticas públicas e abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento local. As ações refletem as diretrizes do Governo Lula para recolocar a agricultura familiar no centro das políticas públicas, com apoio direto do acreano Jorge Viana, fortalecendo as entregas no estado.
Márcio Alecio destacou a importância do momento:
“Regularizamos mais de 100 famílias aqui no São Salvador e garantimos o acesso ao crédito para que cada uma possa investir, produzir e crescer. Seguimos firmes para assegurar ainda mais recursos e políticas públicas que cheguem na ponta, transformando de verdade a vida das nossas famílias agricultoras.”
O superintendente agradeceu a parceria da presidente da associação local, Odilene Sena, e o carinho da comunidade, que recebeu a equipe do Incra de forma calorosa. Ele também reconheceu o apoio do prefeito de Mâncio Lima, José Luiz, cuja colaboração tem ampliado conquistas e facilitado o trabalho junto às famílias assentadas.
Márcio Alecio encerrou reforçando que cada assinatura representa uma nova oportunidade, um passo a mais para melhorar a vida no campo. Segundo ele, o objetivo é seguir com planejamento, dedicação e muito trabalho para garantir mais cidadania, desenvolvimento e dignidade aos agricultores do Acre.
Deputado Roberto Duarte acusa Calixto de perseguição e afirma que tentativa de desgastar Alan Rick é manobra política
O deputado federal Roberto Duarte criticou duramente as recentes declarações do secretário estadual Luiz Calixto envolvendo o senador Alan Rick. Para Duarte, as falas do secretário “dizem mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe”, classificando o episódio como um ataque político sem fundamento e marcado por “desespero e falta de argumentos”.
O deputado afirma que Calixto ignorou o contexto humano do fato por conveniência. Para Duarte, reavivar o episódio anos depois demonstra “incapacidade de apresentar realizações” e faz parte de uma estratégia destinada a criar conflitos. Ele também cita que o secretário é figura envolvida em episódios públicos de descontrole e acusa Calixto de contribuir para um ambiente político de “ódio e perseguição” no Acre.
Roberto Duarte ainda criticou a seletividade moral do secretário ao atacar o senador, enquanto, segundo ele, ignora processos que envolvem o governo do qual faz parte, como a Operação Ptolomeu. O parlamentar afirma que há um padrão de intimidação e perseguição política dentro da gestão, citando exonerações recentes de servidores ligados a aliados do senador. “Quando falta obra, busca-se inimigo. É o mecanismo do ressentido”, disse.
Para Duarte, o Acre precisa de líderes comprometidos com responsabilidade e maturidade, e não de “teatralidade e escândalos fabricados”. Ele reforça que o senador Alan Rick segue trabalhando “com seriedade, coerência e respeito”, o que, em sua visão, incomoda adversários.
Ao final, o deputado deixou um recado direto ao secretário Calixto: “Antes de julgar a integridade dos outros, olhe para o próprio espelho. Ele costuma ser o mais duro e o mais necessário dos juízes”.
Prefeito Sérgio Lopes participa de treino e destaca avanço do Jiu-Jitsu entre jovens de Epitaciolândia
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, acompanhou de perto um treino especial da Academia Leão Dourado, coordenada pelo sensei Amarildo...
Interclasse reúne escolas municipais de Brasiléia em um dia de integração, esporte e aprendizado
O espírito esportivo e a integração marcaram o Interclasse 2025 dos alunos do 5º ano das Escolas Municipais Rui Lino,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
