Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias

Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre.

O Governo Federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), segue ampliando o apoio à agricultura familiar no Acre, com ações que fortalecem a produção rural e garantem dignidade às famílias do campo.

Nesta semana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, esteve no assentamento Walter Acer, no município de Bujari, onde 31 famílias foram beneficiadas com a venda de seus produtos à Conab, totalizando R$ 465 mil em recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) — política pública que compra diretamente da agricultura familiar e destina os alimentos para entidades socioassistenciais.

A superintendente da Conab no Acre, Alessa Ferraz, destacou que o alcance do programa vem crescendo em todo o estado. Segundo ela, 42 cooperativas e associações já foram contratadas em 13 municípios, movimentando mais de R$ 14 milhões em compras da agricultura familiar.

“Essa política pública está funcionando em sintonia com o Incra e a regularização fundiária. É um exemplo de que, juntos, as políticas da produção e da regularização dão resultado concreto para as famílias do campo”, afirmou Alessa Ferraz.

O superintendente do Incra, Márcio Alecio, reforçou a importância dessa parceria e o impacto direto das políticas públicas reestruturadas pelo governo federal:

“O Incra possui 164 projetos de assentamento no estado, onde vivem cerca de 35 mil famílias. Com o apoio das políticas públicas do governo federal, reestruturadas e ampliadas pelo presidente Lula, essas famílias produzem, geram renda e ajudam a alimentar quem mais precisa.”

A parceria entre Conab e Incra no Acre é exemplo de como o trabalho conjunto entre órgãos federais pode transformar a realidade de quem vive da terra. Unindo produção, regularização fundiária e acesso a programas sociais, o governo fortalece o campo, promove inclusão e contribui para o desenvolvimento sustentável do estado.