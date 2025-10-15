Política
Márcio Alecio destaca fortalecimento da agricultura familiar no Acre com ações conjuntas da Conab e do Incra que já beneficiam milhares de famílias
Conab e Incra fortalecem agricultura familiar e garantem dignidade às famílias do campo no Acre.
O Governo Federal, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), segue ampliando o apoio à agricultura familiar no Acre, com ações que fortalecem a produção rural e garantem dignidade às famílias do campo.
Nesta semana, o superintendente do Incra no Acre, Márcio Alecio, esteve no assentamento Walter Acer, no município de Bujari, onde 31 famílias foram beneficiadas com a venda de seus produtos à Conab, totalizando R$ 465 mil em recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) — política pública que compra diretamente da agricultura familiar e destina os alimentos para entidades socioassistenciais.
A superintendente da Conab no Acre, Alessa Ferraz, destacou que o alcance do programa vem crescendo em todo o estado. Segundo ela, 42 cooperativas e associações já foram contratadas em 13 municípios, movimentando mais de R$ 14 milhões em compras da agricultura familiar.
“Essa política pública está funcionando em sintonia com o Incra e a regularização fundiária. É um exemplo de que, juntos, as políticas da produção e da regularização dão resultado concreto para as famílias do campo”, afirmou Alessa Ferraz.
O superintendente do Incra, Márcio Alecio, reforçou a importância dessa parceria e o impacto direto das políticas públicas reestruturadas pelo governo federal:
“O Incra possui 164 projetos de assentamento no estado, onde vivem cerca de 35 mil famílias. Com o apoio das políticas públicas do governo federal, reestruturadas e ampliadas pelo presidente Lula, essas famílias produzem, geram renda e ajudam a alimentar quem mais precisa.”
A parceria entre Conab e Incra no Acre é exemplo de como o trabalho conjunto entre órgãos federais pode transformar a realidade de quem vive da terra. Unindo produção, regularização fundiária e acesso a programas sociais, o governo fortalece o campo, promove inclusão e contribui para o desenvolvimento sustentável do estado.
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo
A desorganização e a falta de planejamento parecem ser marcas registradas do governo de Gladson Cameli (PP). O reflexo disso é visto novamente na educação, uma das áreas mais sensíveis e estratégicas do Estado, que vive o caos administrativo e a desatenção com o básico. Depois de meses de espera, o governo resolveu entregar os uniformes escolares justamente quando o ano letivo está praticamente encerrado — uma demonstração clara de incompetência e descaso com os alunos e seus pais.
Pais de milhares de estudantes da rede pública estão indignados. Após tanto tempo aguardando, muitos se viram obrigados a comprar os uniformes por conta própria, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. Agora, no apagar das luzes do calendário escolar, são chamados para retirar o fardamento nas malharias credenciadas pelo governo. Para muitos, a cena é de revolta e ironia: o material que deveria ter sido entregue no início do ano chega quando já não faz mais diferença.
A situação é ainda mais absurda para os alunos do 3º ano do ensino médio, que estão prestes a concluir seus estudos e, portanto, sequer terão tempo de usar o uniforme novo. Esse é o retrato de uma gestão que parece agir sempre de forma improvisada, sem planejamento e sem sensibilidade com o dinheiro público — afinal, o investimento foi feito, mas o retorno à comunidade escolar praticamente não existe.
Enquanto o governo se preocupa em fazer propaganda de ações tardias, a realidade dentro das escolas é bem diferente. Faltam professores mediadores, profissionais de apoio e estrutura adequada para garantir um ensino de qualidade. As salas de aula enfrentam carências de todos os tipos, e o atraso na entrega dos uniformes é apenas mais um sintoma do abandono da educação acreana.
Gladson Cameli tenta manter um discurso de gestão eficiente, mas os fatos mostram o contrário. A educação do Acre está à deriva, vítima de uma administração que coleciona falhas, atrasos e promessas não cumpridas. Entregar uniformes no fim do ano letivo é mais do que um erro logístico — é um retrato fiel de um governo sem rumo, sem prioridade e, acima de tudo, sem respeito com o povo acreano.
