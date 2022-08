Deputada Mara Rocha recebe sugestão do CRM para seu Plano de Governo e diz que vai equipar hospitais e humanizar a saúde

A candidata do MDB ao governo do Acre, deputadas federal Mara Rocha atendeu o convite da presidente do CRM, Leuda Davalos para visitar a sede da instituição nessa terça-feira, 9, e debater as reivindicações da categoria. Na oportunidade Leuda entregou algumas propostas para Mara analisar a possível inclusão em seu Plano de Governo.

Durante o encontro foi debatido a falta de estrutura na saúde do Acre e os problemas que a categoria dos médicos vem enfrentando nas unidades hospitalares, com a falta de estrutura, equipamentos de exames, além da grave situação no atendimento do Pronto Socorro de Rio Branco que vitimou mais de 10 crianças por falta de UTIs.

Para a doutora Leuda Davalos, a visita de Mara a sede do CRM foi extremamente importante. “Com a presença da Mara, aproveitamos e entregamos as principais propostas que analisamos ser viável de realizar. São sugestões para a melhoria da estrutura e condições de trabalho dos médicos nos hospitais. Temos feito várias fiscalizações e encontramos problemas graves nas unidades hospitalares. Então resolvemos apresentar as propostas que avaliamos que possam ser viabilizadas em um primeiro momento da gestão”, disse Leuda.

Mara agradeceu a presidente do CRM, por recebê-la juntamente com o seu candidato a vice-governador Fernando Zamora e destacou que vai colher as sugestões de propostas da classe médica para aproveitar em seu Plano de Governo, buscando encontrar soluções em sua futura gestão.