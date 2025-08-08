Mara Rocha celebra avanço das obras da Ponte do Caipora: “Compromisso com os produtores e com o uso responsável do recurso público”

A ex-deputada federal Mara Rocha usou suas redes sociais para expressar a alegria em ver a Ponte do Caipora, localizada no Projeto Moreno Maia, na região da Transacreana, quase concluída. A obra é resultado de uma emenda parlamentar de quase R$ 1,5 milhão destinada por ela durante seu mandato, com contrapartida da Prefeitura de Rio Branco.

“Estou muito feliz! Nosso trabalho segue dando resultados reais para o povo acreano”, afirmou Mara Rocha, destacando que o investimento representa respeito e dignidade aos produtores rurais da região, que há décadas enfrentavam dificuldades para escoar sua produção devido à precariedade da antiga ponte.

A ex-parlamentar relembrou que visitou a área em 2019, quando constatou pessoalmente o risco enfrentado pelos moradores. “Vi de perto o sofrimento dos nossos produtores, ao passar por uma ponte perigosa e prestes a cair. Dei minha palavra e honrei aqueles que esperavam há mais de 30 anos por uma ponte digna”, disse.

Segundo Mara, o pedido partiu do Pastor Celestino, morador antigo da região e profundo conhecedor das dificuldades enfrentadas pela população local. “Eu não poderia ignorar esse chamado. Essa ponte não é só concreto e aço, é respeito, dignidade e compromisso com quem produz, com quem sustenta esse estado com o suor da roça!”, enfatizou.

A Ponte do Caipora é uma reivindicação histórica da comunidade da Transacreana, e sua conclusão representa um passo importante para garantir o direito de ir e vir com segurança durante todo o ano, especialmente no período de chuvas, quando muitas localidades ficam isoladas.