Mamando o dinheiro do povo: Vereador de Rio Branco viaja para capacitação em Porto Alegre e recebe mais de R$ 5 mil em diárias

Essa será a terceira viagem do vereador Raimundo Castro apenas em 2023 – Foto: Câmara de Rio Branco

Agazeta.net – Em decisão publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 22, o Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Raimundo Neném, do PSB, autorizou o vereador Raimundo Nonato de Castro, do PSDB, a participar de uma capacitação, em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul.

O parlamentar vai participar do curso “Câmara Municipal – Organização, competências e políticas públicas municipais”, a ser realizado pela empresa “Qualificar – Capacitação e Treinamento”, no período de 27 de junho a 01 de julho deste ano, com saída em 26 e retorno dia 01 do próximo mês, concedendo mais de R$ 5 mil em diárias, tendo em vista que uma diária é no valor de R$ 959 e vão ser 5,5 diárias.

Essa é a terceira viagem do vereador para curso de capacitação esse ano. A primeira ocorreu em janeiro, para a cidade de Fortaleza. Enquanto a segunda viagem aconteceu em março, para Brasília.