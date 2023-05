Mamando dinheiro Publico: Secretário Denilo Costa recebeu mais de R$ 17 mil em diárias em quatro meses na administração de Isaac Lima

Frente Parlamentar de apoio à Defensoria Pública é lançada em Brasília com participação da DPE/AC. Foto: ASCOM/DPE/AC

Foi lançada nesta quarta-feira, 17, a Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Fortalecimento da Defensoria Pública dos Estados e da União, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Representando a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), a defensora pública geral, Simone Santiago, a subdefensora-geral, Roberta Caminha, o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo e a coordenadora da Escola Superior (ESDPAC), Juliana Marques marcaram presença na solenidade realizada às 13h, no auditório Freitas Nobre.

A Frente Parlamentar foi articulada pelos deputados federais Antônia Lúcia (Republicanos-AC) e Stélio Dener (Republicanos-RR), que é defensor público licenciado. Estiveram presentes no evento representante de várias Defensorias do Brasil.

A senadora Damares Alves participou da solenidade que contou com a presença de deputadas e deputados federais, entre eles os acreanos Zezinho Barbary e Meire Serafim.

A Frente Parlamentar será composta por aproximadamente 300 deputados e senadores.