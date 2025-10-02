“Mais dinheiro no bolso do trabalhador”: Vereador André Kamai destaca conquista do governo Lula que alivia milhões de famílias

Vereador André Kamai e o presidente Lula – Foto: Paulo Murilo/ Secom/AC

O plenário da Câmara Municipal de Rio Branco foi palco, nesta quinta-feira (2), de um discurso marcado por entusiasmo e firmeza política. O vereador André Kamai (PT) celebrou a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da nova tabela do Imposto de Renda, que isenta trabalhadores com salários de até R$ 5 mil e reduz a alíquota para quem ganha até R$ 7.350. A medida, fruto da política econômica do governo Lula, deve beneficiar diretamente mais de 45 milhões de brasileiros e brasileiras.

“Essa é uma vitória importante do povo brasileiro. Quem ganha até R$ 5 mil não vai pagar absolutamente nada e quem recebe até R$ 7.350 terá a alíquota reduzida. É como se o trabalhador ganhasse um 14º salário, já que deixará de pagar cerca de R$ 350 por mês”, destacou Kamai, lembrando que a conquista é resultado da luta histórica dos movimentos populares e do compromisso do presidente Lula com a classe trabalhadora.

O vereador também fez questão de comparar a medida com a realidade recente do país: “Durante quatro anos do governo passado, a tabela do Imposto de Renda não foi corrigida sequer uma vez. Isso significou mais peso para quem ganha menos e mais privilégios para quem está no topo da pirâmide. Agora, sob Lula, estamos invertendo essa lógica injusta”.

Para Kamai, a decisão representa mais que um alívio financeiro: é um gesto de justiça social. “Não é justo que os mais pobres paguem mais. Os que ganham milhões e viviam de dividendos, pagando em média 2,5%, agora contribuirão com 10%. É assim que garantimos recursos para políticas públicas e colocamos mais dinheiro no bolso do trabalhador”, concluiu.