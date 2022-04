Má gestão do prefeito Bocalom, tem deixado um completo abandono em quase todos os bairros de Rio Branco

Prefeito Tião Bocalom, tem deixado a Capital do Acre um completo abandono – Foto: Reprodução / Rede Sociais

O município de Rio Branco tem enfrentado grandes problemas devido a péssima gestão que o prefeito Bocalom tem desenvolvido diante dos anseios da Cidade que aparenta ter retrocedido anos causando um grande descontentamento na população da Capital do Acre.

Por ser a Cidade com o maior número de habitantes do Acre, Rio Branco tem a necessidade de mostrar que sempre está apta a receber visitantes e proporcionar uma boa qualidade de vida aos seus moradores, porém, com a falta de preparo e capacidade de seus governantes isso se torna muito difícil.

Atualmente as ruas estão intrafegáveis, em muitos bairros não tem calçada e o mato está tomando conta do que deveria ser calçadas e beiras de ruas. Este desleixo, tem gerado grande revolta na população fazendo com que Bocalom seja considerado um dos piores prefeitos que Rio Branco já teve.

“As ruas de Rio Branco estão jogada as traças, o atual Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom tem feito um péssimo trabalho na Cidade, a quem diga que Bocalom está batendo recorde como o pior prefeito de todos os tempos de rio Branco, parece que a cidade voltou no tempo das cavernas, e é a Cidade toda que está assim”, disse um morador do bairro Tancredo Neves.