Lula declarou apoio à candidatura da Nazaré Araújo: É a pessoa mais preparada para assumir a vaga no Congresso Nacional como representante do Acre

O ex-presidente Lula declarou apoio à candidatura da Nazaré Araújo ao Senado Federal em vídeo divulgado nesta quinta-feira, 15. O candidato à Presidência da República afirmou que a ex-vice-governadora é a pessoa mais preparada para assumir a vaga no Congresso Nacional como representante do Acre.

“Meus amigos e minhas amigas do Acre, como presidente ao lado de Jorge, governador, vamos fazer um Brasil e um Acre mais desenvolvido. Vamos precisar de alguém no Senado que me ajude a fazer mais e melhor pelo povo do Acre. E essa pessoa é a Nazaré Araújo. Ela é a pessoa mais preparada para ser a senadora do Acre. Vote 131. Vote na Nazaré”, conclamou Lula.

Há duas semanas, Nazaré e o candidato ao governo do Acre, Jorge Viana, estiveram com o ex-presidente em Manaus (AM) para reafirmar o compromisso com a campanha e as propostas para transformar o Brasil e o Acre em terra de oportunidades. Na ocasião, Lula já havia declarado apoio à ex-vice-governadora.

“Quero ser eleita senadora para ajudar o Lula a erradicar mais uma vez a fome no país. Quero ser a senadora do trabalhador e da trabalhadora, dos mais pobres e das mulheres da Amazônia. Vou trabalhar para representar o meu povo”, garantiu Nazaré.

Veja o Vídeo: