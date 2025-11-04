Luis Tchê transformou Seagri em “agência de turismo”? Secretaria de Agricultura do governo Gladson Cameli vira alvo de forte críticas por viagens de luxo

Secretário de Agricultura do Acre é Alvo de Criticismo por “Turnê Turística” com Recursos Públicos.

Enquanto a cafeicultura acreana tenta consolidar espaço no mercado internacional, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) se vê no centro de uma intensa controvérsia. Denúncias apontam que a gestão do secretário José Luis Tchê, pré-candidato a deputado estadual no próximo ano, estaria priorizando um verdadeiro “turismo de luxo” financiado com recursos públicos, em vez de fortalecer a produção local. A série de viagens internacionais e nacionais levanta sérias dúvidas sobre a aplicação do dinheiro do contribuinte e o compromisso com o desenvolvimento agrícola do Acre.

Segundo relatos de moradores da zona rural repassados ao portal 3 de Julho, o secretário Tchê, sua esposa Temilys, que também ocupa o cargo de diretora administrativa da pasta — situação que desperta suspeitas de nepotismo e aliados políticos estariam transformando agendas oficiais em uma espécie de “caravana turística”. Passagens por países como Itália e Portugal (Lisboa) teriam ocorrido sem explicações claras sobre os custos e a real relevância dessas viagens para a agricultura acreana.

O episódio mais recente envolve a participação da comitiva da Seagri na Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG). Embora o evento seja importante para o setor, a viagem acontece justamente no momento em que a ApexBrasil realiza, em Rio Branco entre os dias 2 e 3 de novembro a primeira etapa nacional do programa Exporta Mais Brasil “Cafés Especiais”, com a presença de compradores estrangeiros e foco direto na exportação do café acreano.

A ausência do alto escalão da Seagri em um evento estratégico realizado dentro do próprio estado levanta um questionamento inevitável: não seria mais relevante para o café acreano que seus principais representantes estivessem presentes para dialogar com investidores e compradores internacionais?

Segundo informações a comitiva em Belo Horizonte é composta pelo secretário Tchê e sua esposa, Temilys. Enquanto isso, o secretário-adjunto que deveria responder pela pasta durante a ausência do titular cumpre agenda no Rio de Janeiro, deixando a cúpula da Secretaria de Agricultura completamente fora do Acre em um momento crucial para o setor.

As denúncias sugerem possível prática de nepotismo e uso da máquina pública para promoção pessoal, especialmente diante da pré-candidatura de Tchê a deputado estadual. A presença constante de sua esposa em viagens oficiais intensifica as suspeitas e reforça a cobrança por transparência.

Produtores rurais, entidades do setor e a sociedade acreana aguardam um posicionamento oficial da Seagri e do Governo do Estado sobre os gastos, os critérios das viagens, a ausência em agendas estratégicas e o aparente descontrole administrativo dentro da pasta.

Os roteiros internacionais financiados com dinheiro público demonstram uma desconexão preocupante com a realidade dos produtores acreanos, que enfrentam desafios diários para escoar a produção, obter crédito e competir no mercado.

As denúncias ainda incluem questionamentos sobre:

supostos custos elevados de viagens à Itália e Lisboa;

a ausência de relatórios de resultados;

a falta de prestação de contas;

e a defesa apresentada pelo secretário Tchê após a notificação do TCE-AC, que ainda não foi amplamente esclarecida.

A reportagem ressalta que o secretário Luis Tchê, sua esposa Temilys e demais citados na matéria têm espaço aberto para apresentar seus esclarecimentos, contrapontos ou manifestações oficiais sobre os fatos mencionados. O portal permanece disponível para publicar a versão dos envolvidos a qualquer momento.

Veja o vídeo: