Luis Tchê transformou Seagri em “agência de turismo”? Secretaria de Agricultura do governo Gladson Cameli vira alvo de forte críticas por viagens de luxo
Secretário de Agricultura do Acre é Alvo de Criticismo por “Turnê Turística” com Recursos Públicos.
Enquanto a cafeicultura acreana tenta consolidar espaço no mercado internacional, a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) se vê no centro de uma intensa controvérsia. Denúncias apontam que a gestão do secretário José Luis Tchê, pré-candidato a deputado estadual no próximo ano, estaria priorizando um verdadeiro “turismo de luxo” financiado com recursos públicos, em vez de fortalecer a produção local. A série de viagens internacionais e nacionais levanta sérias dúvidas sobre a aplicação do dinheiro do contribuinte e o compromisso com o desenvolvimento agrícola do Acre.
Segundo relatos de moradores da zona rural repassados ao portal 3 de Julho, o secretário Tchê, sua esposa Temilys, que também ocupa o cargo de diretora administrativa da pasta — situação que desperta suspeitas de nepotismo e aliados políticos estariam transformando agendas oficiais em uma espécie de “caravana turística”. Passagens por países como Itália e Portugal (Lisboa) teriam ocorrido sem explicações claras sobre os custos e a real relevância dessas viagens para a agricultura acreana.
O episódio mais recente envolve a participação da comitiva da Seagri na Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG). Embora o evento seja importante para o setor, a viagem acontece justamente no momento em que a ApexBrasil realiza, em Rio Branco entre os dias 2 e 3 de novembro a primeira etapa nacional do programa Exporta Mais Brasil “Cafés Especiais”, com a presença de compradores estrangeiros e foco direto na exportação do café acreano.
A ausência do alto escalão da Seagri em um evento estratégico realizado dentro do próprio estado levanta um questionamento inevitável: não seria mais relevante para o café acreano que seus principais representantes estivessem presentes para dialogar com investidores e compradores internacionais?
Segundo informações a comitiva em Belo Horizonte é composta pelo secretário Tchê e sua esposa, Temilys. Enquanto isso, o secretário-adjunto que deveria responder pela pasta durante a ausência do titular cumpre agenda no Rio de Janeiro, deixando a cúpula da Secretaria de Agricultura completamente fora do Acre em um momento crucial para o setor.
As denúncias sugerem possível prática de nepotismo e uso da máquina pública para promoção pessoal, especialmente diante da pré-candidatura de Tchê a deputado estadual. A presença constante de sua esposa em viagens oficiais intensifica as suspeitas e reforça a cobrança por transparência.
Produtores rurais, entidades do setor e a sociedade acreana aguardam um posicionamento oficial da Seagri e do Governo do Estado sobre os gastos, os critérios das viagens, a ausência em agendas estratégicas e o aparente descontrole administrativo dentro da pasta.
Os roteiros internacionais financiados com dinheiro público demonstram uma desconexão preocupante com a realidade dos produtores acreanos, que enfrentam desafios diários para escoar a produção, obter crédito e competir no mercado.
As denúncias ainda incluem questionamentos sobre:
- supostos custos elevados de viagens à Itália e Lisboa;
- a ausência de relatórios de resultados;
- a falta de prestação de contas;
- e a defesa apresentada pelo secretário Tchê após a notificação do TCE-AC, que ainda não foi amplamente esclarecida.
A reportagem ressalta que o secretário Luis Tchê, sua esposa Temilys e demais citados na matéria têm espaço aberto para apresentar seus esclarecimentos, contrapontos ou manifestações oficiais sobre os fatos mencionados. O portal permanece disponível para publicar a versão dos envolvidos a qualquer momento.
Política
Vereador André Kamai expõe gasto de R$ 4 milhões em enfeites e acusa Bocalom de promover a maior ‘farra’ com dinheiro público do ano
A farra de Natal de Bocalom custa caro ao povo de Rio Branco”, denuncia Kamai sobre gastos milionários – Foto: Whidy Melo/ Paulo Murilo
O vereador André Kamai (PT) voltou a denunciar o que classificou como “a farra do dinheiro público” promovida pela gestão do prefeito Tião Bocalom com os gastos da ornamentação natalina deste ano.
De acordo com documentos oficiais apresentados por Kamai, a Prefeitura destinou mais de R$ 4,1 milhões para a locação e aquisição de artefatos de decoração e iluminação de Natal. O parlamentar destacou que, além dos valores exorbitantes, o contrato da licitação ainda não foi publicado no Diário Oficial, o que configura, segundo ele, uma grave falha de transparência.
Entre os itens licitados, o vereador chamou atenção para os valores considerados abusivos. A casinha do Papai Noel, por exemplo, foi alugada por R$ 320 mil, enquanto que a árvore de Natal digital custará cerca de R$ 362 mil. Já o túnel de LED com flocos de neve saiu por mais de meio milhão de reais, com acréscimo de R$ 30 mil apenas para simular neve em pleno verão amazônico. Também constam na planilha de homologação um trenó com oito renas por R$ 80 mil e um item identificado como “prefeitinho de Natal”, orçado em R$ 115 mil.
“Estamos alugando uma casinha de Papai Noel por R$ 320 mil. Dava para pagar oito meses de aluguel deste prédio onde funciona a Câmara. Essa megalomania está nos levando a um buraco”, criticou Kamai.
O vereador também rebateu declarações do secretário municipal de Infraestrutura, Cid Ferreira, que alegou economia no processo de contratação. “A verdade está nos documentos. O que o secretário disse não é verdade. Os números mostram o contrário”, afirmou.
Para Kamai, enquanto a prefeitura investe milhões em luzes e adereços, a cidade enfrenta problemas muito mais urgentes.
“Estamos gastando mais de R$ 4 milhões com pisca-pisca enquanto tem bairro sem água, ônibus quebrando no meio da rua e postos de saúde sem medicamentos básicos. Não é possível que isso seja prioridade”, denunciou.
O parlamentar informou que irá solicitar formalmente ao Ministério Público do Acre (MPAC) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) que investiguem o processo licitatório e a execução do contrato.
“Queremos transparência e respeito com o dinheiro público. Não é contra o Natal, é contra o desperdício e o engano”, concluiu Kamai.
