Liderança reconhecida: Prefeito César Andrade deu ao deputado Zezinho Barbary, a maior votação de um político já registrada em Porto Walter

Com uma campanha quase perfeita, o recém eleito deputado federal Zezinho Barbary – PP, pode se orgulhar dos eleitores da sua cidade natal, Porto Walter, que deu a ele 4.101 votos (73,26%) do total de votantes do município.

Além de ter sido o melhor prefeito da história da cidade, Barbary precisava de uma campanha redonda, pois seus adversários eram muitos fortes e o reduto eleitoral tinha concorrentes de peso como, Jéssica Sales e Keiliane Cordeiro. Fechada as urnas e dado o resultado da apuração, Barbary obteve mais votos em Porto Walter que o governador Gladson Cameli – PP, que tirou: 2.819 votos (52,17%). César Andrade, o prefeito e principal aliado de Barbary, comandou uma campanha quase sem erros e mostrou seu peso político e o respaldo com a população. Foi a maior votação de um político de toda história, pois para se ter uma ideia, quem ficou em segundo lugar em Porto Walter, foi a deputada federal Jéssica Sales – MDB, com 531 votos no total.

César Andrade colocou sentimento e externou para população de Porto Walter, quão grande seria o município ter uma pessoa como Barbary na Câmara Federal, um político que conhece cada canto dos rios e igarapés e que administrou a cidade por dois mandatos. A estratégia funcionou e hoje a Região do Juruá e a pacata Porto Walter, ganham um legítimo representante no Congresso Nacional.