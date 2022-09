Leomar denuncia líder de Fernanda Hassem que recebe salário de coveiro e de vereador onde é proibido por lei: “vou levar o caso ao MP”

Vereadores de Brasileia Leomar Barbosa e Elenilson Cruz – Foto: Matheus Gomes / Ass. CMB

Durante a sessão desta terça-feira (13), o vereador Leomar Barbosa comprovou que o líder da prefeita Fernanda Hassem, na Câmara, o vereador Elenilson Cruz, é um falso moralista e não tem colocado o seu mandato a disposição população, mas sim dos seus próprios interesses.

Todos são conhecedores que o vereador Elenilson está em desvio de função, totalmente irregular mas este não é o único benefício que o parlamentar está recebendo do poder executivo. Dentre muitas as regalias, o vereador Leomar Barbosa descobriu e trouxe ao conhecimento da população que o líder da prefeita Fernanda Hassem, Elenilson Cruz, está descumprindo a lei e recebendo dois salários quando na verdade deveria ter optado por uma única renda.

De acordo com o vereador Leomar, desde 2017 (período em que o cunhado do vereador Elenilson era vereador na época) Elenilson foi trocado de setor, onde seu local de trabalho no qual ele é concursado como coveiro é para atuar no cemitério municipal que está tendo seus túmulos violados e sendo alvo de vandalismo. Devido o fato de estar muito tempo sem comparecer no seu setor de trabalho, o vereador Elenilson sequer sabe o que está acontecendo.

Leomar enfatiza que no art. 37 e 38 da Constituição Federativa do Brasil, que trata sobre o acumulo de cargos. Não pode acumular cargos que exerce na administração municipal com cargo eletivo, e o vereador Elenilson recebe pelas duas fontes o que é proibido por lei.

“Talvez vereador, o senhor que tanto quer ser moralista aqui nesta tribuna esqueceram de lhe orientar que o senhor tinha que fazer a opção entre os dois salários, ou o senhor ganharia seu salário de coveiro ou o senhor ganharia seu salário de vereador e o seu horário de vereador na Câmara não é compatível com o seu emprego aonde o senhor foi concursado”, destacou Barbosa.

O art. 37 diz que é vedada acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário observado em qualquer caso do dispositivo do § 11º no cargo seria se fosse professor, técnico ou científico, mas o vereador Elenilson não se encaixa em nenhum desses. Leomar completa que de dois cargos de emprego privativo de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, mas sempre se dá um jeitinho de o vereador Leomar receber as benéficas do Poder.

Leomar finalizou afirmando que vai levar este caso do vereador Elenilson ao conhecimento do Ministério Público para que ele, enquanto parlamentar, não cometa prevaricação de igual forma como está acontecendo no município de Brasileia.

Veja o Vídeo: