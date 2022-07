Leis que aumentavam salários do prefeito Isaac Lima e vereadores devem ser anuladas e valores devolvidos aos cofres públicos

Conforme MP, além da irmã da prefeita de Tarauacá, pelo menos outros sete nomeados em cargos de comissão têm parentesco com vereadores da base de apoio – Foto: Assessoria PMT

O Ministério Público do Acre (MP-AC) abriu um procedimento para apurar suposta prática de nepotismo por parte da prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia Nery.

Segundo o portal G1 Acre, as informações é que ela teria nomeado, além da própria irmã, sete parentes de vereadores da cidade em cargos de comissão ou com função gratificada no poder executivo municipal.

A procuradora do município de Tarauacá, Leticia Matos, disse que foi a própria prefeitura que repassou os dados dos servidores nomeados a pedido do MP e que está a disposição para contribuir com a apuração. “Vamos aguardar a finalização da investigação, prestar todas as informações que forem necessárias, se houve recomendação de exoneração, vamos fazer.”

O g1 também tentou contato com a prefeita para saber se iria se pronunciar sobre a denúncia, mas não obteve resposta até última atualização desta matéria.

Conforme portaria do MP-AC, assinada pelo promotor da cidade, Júlio César de Medeiros, os vereadores que têm parentes nomeados na prefeitura de Tarauacá são da base de apoio político da prefeita.

“Somente os vereadores declaradamente da oposição não têm parentes nomeados pelo chefe do executivo, o que denota a ‘moeda de troca’ de apoio político por nomeações para cargos comissionados, funções de confiança e contratos temporários no poder executivo”, pontua o promotor no documento.

Para o promotor, a medida “fragiliza” a independência do poder legislativo municipal em relação à prefeitura. Ainda na portaria, o MP destaca que os vereadores com parentes nomeados, inclusive, compõem a mesa diretora da Câmara Municipal da cidade. Entre eles, o próprio presidente do parlamento mirim, Francisco Feitoza Batista e o vice-presidente. O g1 tentou contato com Batista, mas não obteve sucesso.