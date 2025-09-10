Política
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias aos trabalhadores e sem melhorias no transporte coletivo
Prefeito está transferindo para os vereadores o ônus político de aumentar a tarifa – Foto: Paulo Murilo
O vereador André Kamai (PT) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta quarta-feira, 10, para denunciar a manobra do prefeito Tião Bocalom e da empresa Ricco Transportes para retirar a população e os parlamentares de oposição do debate sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo. Segundo Kamai, o projeto de lei que amplia o subsídio à concessionária nada mais é do que um disfarce para repassar ao povo o peso de uma passagem mais cara, sem transparência e sem garantias de melhoria no sistema.
“O que chegou a esta Casa foi um projeto de aumento de tarifa, puro e simples. Ele aumenta a tarifa pública e aumenta o subsídio. O mais grave é que esse projeto chegou escondido: nem o presidente sabia, nem o líder sabia. Quem sabia era a empresa, a Prefeitura e o sindicato, que foi mobilizado para pressionar a base do prefeito. Isso é um conluio, um jogo sujo que não podemos aceitar”, afirmou Kamai.
O parlamentar destacou que não existe no texto do projeto qualquer vinculação que assegure que os recursos serão usados para reajustar salários ou garantir direitos dos trabalhadores, como o auxílio alimentação. “É a repetição de promessas falsas. A Ricco já recebeu mais de R$ 200 milhões e continua com ônibus sucateados, sem pagar fornecedores e devendo aos trabalhadores. Agora querem que a população acredite que esse aumento vai para o bolso deles? É mais uma mentira”, criticou.
Kamai ressaltou ainda que a Procuradoria da Câmara emitiu parecer contrário à tramitação do projeto, por ausência de estudo de impacto orçamentário e de análise na Comissão de Finanças. “É um parecer digno, que mostra a irresponsabilidade dessa proposta. Como discutir aumento de subsídio sem estudo técnico, sem planilhas e sem audiência pública? O prefeito está transferindo para os vereadores o ônus político de aumentar a tarifa, enquanto ele e a empresa se escondem da responsabilidade”, disse.
O vereador lembrou que desde 2014 a legislação definiu que a discussão sobre tarifa deve ocorrer no âmbito do conselho de transporte, com participação da população, da Prefeitura e da empresa. “O prefeito está tirando o povo do debate, passando tudo no escuro, como sempre fez. Pergunto: vai ter ônibus novo? Vai ter mais linhas? Vai ter abrigos nas paradas? Vai ter monitoramento? Nada disso está no projeto. Só tem aumento de tarifa. E nós não podemos ser cúmplices desse golpe contra Rio Branco”, concluiu.
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com recomendações de melhorias
TCE-AC fiscaliza infraestrutura de escolas rurais do Bujari – Fotos: Alcinete Gadelha
Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) realizaram, visitas a quatro escolas da rede municipal de ensino de Bujari, localizadas na zona rural, para verificar as condições de infraestrutura e o funcionamento das unidades.
A ação foi motivada por um relatório apresentado pelos vereadores do município, que apontava possíveis irregularidades nas instituições de ensino.
“Estamos realizando vistorias para avaliar não apenas a infraestrutura, mas também a merenda escolar, o transporte, a formação dos professores e o material pedagógico. Em suma, a fiscalização abrange tanto a estrutura física quanto os aspectos pedagógicos das escolas”, explicou a auditora chefe da 7ª Coordenadoria de Controle Externo, Maria Laélia.
Segundo a auditora, a fiscalização visa coletar informações que subsidiem a instrução processual em andamento. O objetivo é avaliar a realidade das escolas, identificar possíveis falhas e apontar recomendações para que a gestão municipal adote medidas corretivas.
“Ao final, elaboraremos um relatório que será apresentado ao prefeito e à secretária de educação. Nele, serão destacadas boas práticas e as melhorias necessárias. Para as questões que exigirem ajustes, será solicitado um plano de ação visando aprimorar a qualidade da educação e, consequentemente, beneficiar alunos, professores e toda a comunidade escolar”, acrescentou.
Também participaram da fiscalização os auditores Antonio Neto, Alessandra Iara e Valdeci Duarte, que acompanharam as vistorias às unidades de ensino.
O coordenador de Ensino no Campo, Sávio Brasil, acompanhou a equipe do TCE durante as visitas. Para ele, a ação trará benefícios diretos à comunidade educacional da zona rural.
“Vejo essa ação como uma parceria, um auxílio. Não entendo como uma fiscalização, mas como uma contribuição para a melhoria da educação. Quando a prefeitura atua em conjunto, as iniciativas avançam, os problemas são solucionados e a comunidade é a maior beneficiada, especialmente os alunos, com a melhoria da qualidade do ensino”, destacou.
Professora da escola Santa Luzia, Rosicleuda Rodrigues respondeu aos questionários aplicados pela equipe e aproveitou para manifestar seu desejo de melhorias. “Gostaria que a estrutura da escola fosse reformada para oferecer um espaço melhor às crianças, com área adequada de lazer”, concluiu.
