Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco

Prefeito está transferindo para os vereadores o ônus político de aumentar a tarifa – Foto: Paulo Murilo

O vereador André Kamai (PT) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta quarta-feira, 10, para denunciar a manobra do prefeito Tião Bocalom e da empresa Ricco Transportes para retirar a população e os parlamentares de oposição do debate sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo. Segundo Kamai, o projeto de lei que amplia o subsídio à concessionária nada mais é do que um disfarce para repassar ao povo o peso de uma passagem mais cara, sem transparência e sem garantias de melhoria no sistema.

“O que chegou a esta Casa foi um projeto de aumento de tarifa, puro e simples. Ele aumenta a tarifa pública e aumenta o subsídio. O mais grave é que esse projeto chegou escondido: nem o presidente sabia, nem o líder sabia. Quem sabia era a empresa, a Prefeitura e o sindicato, que foi mobilizado para pressionar a base do prefeito. Isso é um conluio, um jogo sujo que não podemos aceitar”, afirmou Kamai.

O parlamentar destacou que não existe no texto do projeto qualquer vinculação que assegure que os recursos serão usados para reajustar salários ou garantir direitos dos trabalhadores, como o auxílio alimentação. “É a repetição de promessas falsas. A Ricco já recebeu mais de R$ 200 milhões e continua com ônibus sucateados, sem pagar fornecedores e devendo aos trabalhadores. Agora querem que a população acredite que esse aumento vai para o bolso deles? É mais uma mentira”, criticou.

Kamai ressaltou ainda que a Procuradoria da Câmara emitiu parecer contrário à tramitação do projeto, por ausência de estudo de impacto orçamentário e de análise na Comissão de Finanças. “É um parecer digno, que mostra a irresponsabilidade dessa proposta. Como discutir aumento de subsídio sem estudo técnico, sem planilhas e sem audiência pública? O prefeito está transferindo para os vereadores o ônus político de aumentar a tarifa, enquanto ele e a empresa se escondem da responsabilidade”, disse.

O vereador lembrou que desde 2014 a legislação definiu que a discussão sobre tarifa deve ocorrer no âmbito do conselho de transporte, com participação da população, da Prefeitura e da empresa. “O prefeito está tirando o povo do debate, passando tudo no escuro, como sempre fez. Pergunto: vai ter ônibus novo? Vai ter mais linhas? Vai ter abrigos nas paradas? Vai ter monitoramento? Nada disso está no projeto. Só tem aumento de tarifa. E nós não podemos ser cúmplices desse golpe contra Rio Branco”, concluiu.