Justiça de Cruzeiro do Sul torna o deputado Clodoaldo Rodrigues réu por causar dano aos cofres públicos de R$ 485 mil

Deputado Clodoaldo Rodrigues – Foto: Reprodução Aleac

A juíza Rosilene de Santana Souza, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul, tornou o réu o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) por causar dano aos cofres públicos de R$ 485 mil na época em que este foi prefeito da segunda maior cidade do Estado, no ano de 2020. A magistrada entendeu que o então ex-secretário de Gestão e Administração, Vasco de Souza Lima Junior, e o advogado Kaio Marcellus de Oliveira Pereira também são considerados réus. A decisão de torná-los réus é do dia 31 de dezembro de 2024, mas veio a tona somente agora após publicação dos atos no Diário Oficial de Justiça.

A ação por ato de improbidade administrativa tem origem a partir do Procedimento Preparatório nº 06.2022.00000521-1, em trâmite perante a Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul, que teve como objeto a análise de irregularidades na contratação, pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, de serviços advocatícios através do Processo de Inexigibilidade nº 011/2020 (Processo Administrativo nº 2.779/2020).

De acordo com a denúncia formulada pelo Ministério Público, Vasco de Souza Lima Júnior, solicitou a contratação de empresa de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria em compras públicas, com despesa média mensal de R$ 242.500,00.

“Apesar da aparente desproporção dos valores exigidos e da ausência de singularidade do serviço contratado, o então Prefeito Municipal, o Sr. Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues, autorizou a contratação do referido objeto, em clara afronta à legislação vigente”, frisou o promotor de justiça substituto, André Pinho Simões.

Segundo o MP, as condutas adotadas pelos agentes públicos, que beneficiaram expressamente a pessoa jurídica de Kaio Marcellus, violaram o art. 13, inciso V e art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93 (vigente à época dos fatos), tendo em vista a inveracidade dos motivos determinantes que fundamentaram o ato administrativo da contratação e a ausência de singularidade dos serviços contratados. “Em consequência, as malsinadas ações ensejaram dano ao erário no importe de R$ 485.000,00 (valores não atualizado e referentes ao prazo de duração do contrato – 60 dias), incorrendo os agentes públicos e a pessoa jurídica beneficiada nas condutas descritas no art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92″, destaca o promotor. (Veja matéria completa no Ac24horas)