Jurandir Queiroz diz que Rogério Pontes fala mal da prefeita nas esquina e já enganou Israel Milani, Velloso, Pastora Sandra, Jamil Asfuri e Ebe Machado

Depois de se reuniu com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/AC), Ribamar Trindade, e o chefe da Casa Civil, Jhonatan Donadoni, pela parte da manhã, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Luiz Gonzaga (PSDB), visitou o procurador-geral do Ministério Público do Acre (MP/AC), Danilo Lovisaro, na tarde de segunda-feira (6) para tratar sobre a parceira entre as duas instituições.

Gonzaga afirmou que pretende continuar com o bom relacionamento que a Aleac tem com o Ministério Público e colocou o parlamento acreano à disposição dos projetos do MP/AC que visam melhoria para o povo acreano.

“Queremos continuar com esse bom relacionamento que a Aleac sempre teve com o MP/AC. Também nos colocamos à disposição para ajudar também naquilo que for preciso, pois o parlamento acreano apoia os projetos que o MP/AC envia para aquela Casa. Desejamos continuar ajudando também com emendas. Quem sai ganhando com essa parceria sempre é o povo do nosso estado”, disse Gonzaga.

Danilo Lovisaro agradeceu ao presidente da Aleac pela visita e afirmou que a parceria entre as duas instituições é de suma importância para a população do Acre.

“Pra nós é uma grande honra receber o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, que é um parceiro com relação a diversos projetos realizados pelo Ministério Público que são de interesse comum da Aleac e MP/AC. Fico feliz em receber o deputado para reforçar os laços de parceria entre as instituições e desejo a ele todo o sucesso à frente da presidência da Aleac”, disse Lovisaro.

