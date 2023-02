Jurandir diz que Rogério Pontes é prostituto da política, fruta podre, pau mandado, capacho e que ele conhece bem é de maracutáia

Para fechar com chave de ouro a sessão desta terça-feira, houve a treta do 2º tempo entre os vereadores Jurandir Queiroz, os parlamentares se arranharam por meio dos discursos inflamados. Durante a explicação pessoal, o vereador Jurandir Queiroz voltou a responder o vereador Rogério Pontes que teria lhe ofendido na tribuna.

O vereador Jurandir iniciou dizendo que Rogério Pontes é extremamente desqualificado, despreparado e em seu segundo mandato é vergonhoso Rogério não saber se expressar, um vereador que não conhece de regimento e a única coisa que Rogério Pontes conhece é de maracutáia.

Mas não parou por aí, Jurandir continuou desabafando sobre o vereador Rogério, onde afirmou que Pontes é a fruta podre da Câmara, pau andado, capacho e que tem compromisso com seus interesses pessoais e de sua família. Queiroz ainda enfatizou que nas comunidades, Rogério Pontes é tratado como “prostituto da política”; Jurandir finalizou: “sugiro ao executivo que construa um circo para atender o palhaço que é o vereador Rogério Pontes”.

Veja o Vídeo:

