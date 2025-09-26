Política
Jorge Viana recebe o prefeito Railson, o vice-prefeito Juarez de Feijó e reforça apoio ao desenvolvimento econômico do município
O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, recebeu em Brasília, nesta quinta-feira, 25, a visita do prefeito de Feijó, Railson Ferreira, acompanhado do vice-prefeito Juarez Leitão, do secretário Ronaldo e de lideranças locais. O encontro teve como foco discutir estratégias para atrair investimentos e ampliar oportunidades de desenvolvimento para o município acreano, reconhecido como a “capital do açaí”.
Durante a reunião, Jorge Viana destacou sua relação histórica com Feijó e falou sobre os tempos de governador, quando trabalhou com ex-prefeitos de Feijó, Francimar Fernandes, Merla Albuquerque e com o próprio Juarez Leitão. Segundo o presidente da ApexBrasil, foi feito um grande trabalho nesse período, que pode ser repetido agora com um planejamento estruturado para aproveitar as potencialidades do município.
“Feijó é um lugar de gente trabalhadora e agora terá a oportunidade de mostrar ao mundo o que produz. No próximo final de semana realizaremos o Exporta Mais Amazônia, em Rio Branco, com a participação de empresas e cooperativas de Feijó que vão se reunir com compradores internacionais. Serão 28 compradores de 18 países presentes. É uma chance de transformar desafios em oportunidades”, e continuou: “O Acre vive um momento muito difícil e isso afeta o desempenho dos prefeitos. Mas com união e trabalho as coisas podem melhorar”, afirmou Jorge Viana.
O prefeito Railson Ferreira agradeceu a abertura da ApexBrasil e reforçou o compromisso de sua gestão com políticas públicas que fortaleçam a economia local.
“Estamos muito gratos pela disposição do Jorge Viana em colaborar com Feijó. Nosso objetivo é criar alternativas de trabalho digno e renda para nossa população, e a parceria com a Apex será fundamental para isso.”
O vice-prefeito Juarez Leitão também destacou o histórico de cooperação de Viana com o município:
“Ele já fez muito por Feijó e acreditamos que pode fazer muito mais. Estamos confiantes de que, junto ao presidente Lula e por meio da Apex, teremos as respostas econômicas que nossa cidade precisa e merece.”
Um dos pontos centrais do diálogo foi a valorização do açaí de Feijó, que já possui indicação geográfica reconhecida pela Embrapa como referência de qualidade na Amazônia. A expectativa é que, com o apoio da ApexBrasil, o produto conquiste novos mercados, gerando emprego e renda para a população local.
Escândalo na gestão Bocalom: equipamentos da agricultura familiar somem sem explicação e produtores denunciam descaso da prefeitura
A Câmara Municipal de Rio Branco foi palco de uma denúncia estarrecedora feita por produtores rurais que expõe, mais uma vez, o descaso e a falta de transparência da gestão pública com os trabalhadores do campo. Equipamentos adquiridos com emenda parlamentar — destinados a fortalecer a agricultura familiar, garantir a merenda escolar e sustentar a produção das famílias — simplesmente desapareceram.
A produtora rural Liziane Pedrosa relatou, emocionada, que motos cultivadoras, conhecidos como tobatinhos, além de mangueiras para irrigação, foram alocados em um galpão abandonado e, em seguida, sumiram sem deixar rastros. “Era material para a merenda escolar e para a subsistência das famílias”, disse Liziane, em lágrimas.
O vereador André Kamai (PT) reagiu com indignação e exigiu respostas rápidas da prefeitura. Para ele, o caso revela não apenas negligência, mas uma grave violação contra os agricultores e a sociedade.
“Ficamos assustados. Não podemos aceitar que a falta de cuidado ou desvios prejudiquem quem planta e alimenta a cidade”, declarou o parlamentar.
Kamai anunciou que acompanhará pessoalmente o caso junto à polícia, exigindo apuração rigorosa para que os responsáveis sejam identificados e punidos.
Enquanto os equipamentos pagos com recursos públicos somem sem qualquer explicação, a própria prefeitura segue propagandeando a compra de novos maquinários. Uma incoerência que revolta agricultores e levanta suspeitas de má gestão, descaso e possível desvio de patrimônio público.
“Esses bens foram conquistados com recursos do povo e precisam estar a serviço de quem produz. Os trabalhadores não podem ser penalizados pela incompetência ou pela corrupção”, reforçou Kamai.
Cada equipamento perdido representa menos produção, menos renda e mais vulnerabilidade para as famílias que dependem da agricultura familiar. Isso significa menos alimento na mesa do cidadão e mais insegurança alimentar em Rio Branco.
As perguntas que ecoam são duras e não podem continuar sem resposta:
Onde estão os equipamentos?
Quem autorizou o depósito em um galpão abandonado?
Quem retirou os bens e com qual finalidade?
A prefeitura não pode seguir em silêncio. É dever da gestão pública esclarecer de forma clara e objetiva o paradeiro dos equipamentos, apontar os responsáveis e garantir que a dignidade dos trabalhadores do campo seja restaurada.
“Não aceitamos silêncio ou omissão”, concluiu o vereador André Kamai, reafirmando que acompanhará cada passo da investigação ao lado dos agricultores.
O povo de Rio Branco exige transparência. O desaparecimento dos equipamentos da agricultura familiar não é apenas um ato de descaso: é um crime contra a cidade, contra os agricultores e contra a democracia.
POLÍTICA
