Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e aproxima empresariado acreano de novos mercados internacionais

Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e fortalece diálogo do Acre com mercados internacionais

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participou nesta semana, ao lado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, da abertura do novo escritório da agência em Cuiabá, considerada a capital brasileira do agronegócio. O evento marca a expansão das ações de promoção comercial do Brasil e reforça o papel estratégico da região para o setor produtivo.

A missão contou com a presença de empresários de vários estados, entre eles dois representantes do Acre: Murilo Leite, do Frigo Nosso, e Luiz Freitas, do Frigo Marca. Eles integraram uma rodada de conversas com 40 adidos agrícolas, profissionais que atuam como “embaixadores do agro” no exterior, responsáveis por abrir mercados e ampliar oportunidades para produtos brasileiros.

Durante os encontros, os empresários puderam apresentar desafios, projeções e países que desejam alcançar, buscando acelerar processos de internacionalização e aproximar ainda mais o Acre dos mercados globais. “Eles puderam mostrar suas necessidades e visões, criando conexões importantes para o futuro das nossas empresas”, destacou Jorge Viana.

Jorge afirmou que o dia foi “especial e produtivo” em Cuiabá e expressou confiança de que o Acre também será beneficiado diretamente por iniciativas semelhantes. “Espero que seja um exemplo do que pode acontecer para o Acre em breve. Vamos ter fé, tempos melhores virão”, afirmou.

O presidente da ApexBrasil reforçou ainda seu compromisso com o desenvolvimento do estado. “Como vocês sabem, onde eu estiver nesse mundo ou no Brasil, eu estou sempre buscando oportunidades para as irmãs e os irmãos acreanos. Onde eu tô, tem Acre”, declarou.

Veja o vídeo: