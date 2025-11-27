Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política

Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e aproxima empresariado acreano de novos mercados internacionais

Publicados

27 de novembro de 2025

Política

Jorge Viana inaugura escritório da ApexBrasil em Cuiabá e fortalece diálogo do Acre com mercados internacionais

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participou nesta semana, ao lado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, da abertura do novo escritório da agência em Cuiabá, considerada a capital brasileira do agronegócio. O evento marca a expansão das ações de promoção comercial do Brasil e reforça o papel estratégico da região para o setor produtivo.

A missão contou com a presença de empresários de vários estados, entre eles dois representantes do Acre: Murilo Leite, do Frigo Nosso, e Luiz Freitas, do Frigo Marca. Eles integraram uma rodada de conversas com 40 adidos agrícolas, profissionais que atuam como “embaixadores do agro” no exterior, responsáveis por abrir mercados e ampliar oportunidades para produtos brasileiros.

Durante os encontros, os empresários puderam apresentar desafios, projeções e países que desejam alcançar, buscando acelerar processos de internacionalização e aproximar ainda mais o Acre dos mercados globais. “Eles puderam mostrar suas necessidades e visões, criando conexões importantes para o futuro das nossas empresas”, destacou Jorge Viana.

Jorge afirmou que o dia foi “especial e produtivo” em Cuiabá e expressou confiança de que o Acre também será beneficiado diretamente por iniciativas semelhantes. “Espero que seja um exemplo do que pode acontecer para o Acre em breve. Vamos ter fé, tempos melhores virão”, afirmou.

O presidente da ApexBrasil reforçou ainda seu compromisso com o desenvolvimento do estado. “Como vocês sabem, onde eu estiver nesse mundo ou no Brasil, eu estou sempre buscando oportunidades para as irmãs e os irmãos acreanos. Onde eu tô, tem Acre”, declarou.

Veja o vídeo:

Socorro Neri destaca força e sensibilidade de Mailza Assis em encontro focado no fortalecimento do Acre.

A deputada federal Socorro Neri se reuniu com a vice-governadora Mailza Assis em um encontro marcado por diálogo, parceria e demonstração de respeito mútuo entre as duas lideranças acreanas. Durante a conversa, Socorro destacou as qualidades de Mailza, afirmando que ela “representa força, sensibilidade e compromisso com a população do Acre”.

Segundo a deputada, a reunião foi pautada pela escuta ativa e pelo alinhamento de propósitos em torno de ações que possam beneficiar o estado. “Foi uma conversa marcada por escuta, parceria e muito respeito, daquelas que reafirmam que quando unimos propósitos, o bem coletivo avança com mais leveza e verdade”, afirmou.

Socorro reforçou ainda que o diálogo entre mulheres que atuam na vida pública fortalece políticas efetivas e aproxima o governo das necessidades reais da população. Para ela, a parceria construída ao longo do tempo reflete o compromisso de ambas com o Acre.

Encerrando o encontro, a deputada afirmou que seguirá “de mãos dadas” com Mailza na defesa de projetos que impulsionem o desenvolvimento do estado. “Seguimos de mãos dadas pelo Acre que sonhamos”, declarou.

