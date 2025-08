Jorge Viana e Renan Filho confirmam visita de Lula ao Acre para anunciar investimentos na BR-364, BR-317, ponte de Rodrigues Alves e ferrovia bioceânica

Presidente Lula visita o Acre nesta sexta-feira, 8 de agosto, para anunciar investimentos em infraestrutura.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou sua visita oficial ao Acre nesta sexta-feira, 8 de agosto. A informação foi repassada pelo presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana.

Segundo Viana, a visita terá como foco o anúncio de investimentos importantes para o estado, com destaque para obras de infraestrutura como a BR-364, BR-317, a construção da ponte de Rodrigues Alves e a ferrovia bioceânica.

“Quem é acreano sabe o quanto tudo isso é importante para a nossa vida. Essas são algumas das prioridades que o presidente Lula vai tratar durante a visita ao Acre”, afirmou Jorge Viana.

Declaração de Jorge Viana

Viana ressaltou que as negociações estão sendo feitas diretamente com o Ministério dos Transportes:

“Estou no gabinete do ministro dos Transportes, Renan Filho, como quer o presidente Lula. Ele vai ao Acre na sexta-feira e uma das prioridades é cuidar e melhorar a BR-364, resolver o problema da ponte de Rodrigues Alves e manter a manutenção da BR-317. Tratamos também da ferrovia bioceânica, que estamos defendendo que passe pelo Acre. O mais urgente é a ação emergencial na BR-364, já garantida pelo governo, e em seguida o trabalho definitivo.”

Declaração do ministro dos Transportes, Renan Filho

O ministro Renan Filho confirmou os investimentos e destacou o aumento expressivo de recursos destinados às rodovias do Acre:

“Estamos preparando a visita do presidente Lula ao Acre para discutir a melhoria da BR-364. Neste ano, vamos avançar com os trechos em Macadame e licitar a reconstrução de um trecho importante entre Sena Madureira e Feijó, para que no próximo ano a rodovia esteja no melhor estado de conservação da sua história. Para se ter uma ideia, o ex-presidente Bolsonaro aplicava cerca de R$ 80 milhões por ano. O presidente Lula está aplicando, em média, R$ 500 milhões para melhorar as rodovias do Acre. Com esses investimentos, vamos intensificar as obras na BR-364, continuar os trabalhos na BR-317 e, em breve, lançar o edital para a nova ponte de Rodrigues Alves.”

A visita do presidente Lula marca uma nova etapa de investimentos federais no Acre, priorizando melhorias na infraestrutura viária e projetos estratégicos para o desenvolvimento da região.

