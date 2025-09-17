Jorge Viana dispara contra gestão Cameli: sete anos de governo sem construir uma única casa ou escola importante no Acre e com economia estagnada

Nenhuma casa e nenhuma escola em sete anos, diz Jorge Viana – Foto: TV Cultura/ Nadja Kouchi



O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e ex-governador do Acre, Jorge Viana, fez um duro balanço sobre os quase sete anos de governo de Gladson Cameli (PP). Em declarações recentes, Viana destacou a ausência de investimentos públicos em áreas essenciais, como habitação e educação, e afirmou que essa paralisia comprometeu a circulação de dinheiro e o desenvolvimento econômico do estado.

Segundo o ex-governador, em mais de meio mandato de Cameli, nenhuma casa foi construída em Rio Branco ou em qualquer cidade acreana, fato que ele considera um símbolo do abandono de políticas sociais.

“Já vai completando sete anos de governo Gladson Cameli sem ter construído nenhuma casa na capital ou no estado, em lugar nenhum. Porque quando você faz uma casa, você aciona todos os setores da economia: o comércio, a indústria, os prestadores de serviços. Nenhuma casa foi feita para nenhuma família nesse período”, disse Viana.

Viana também chamou atenção para a situação da educação, ressaltando que o estado não entregou nenhuma escola de grande porte ou relevância durante todo o período da atual gestão.

“Nenhuma escola importante no estado inteiro foi construída nesses últimos sete anos. Isso tudo é ausência de investimentos públicos”, apontou.

De acordo com o ex-governador, a falta de obras e investimentos do Estado tem efeito direto na economia local. Para ele, quando o governo não injeta recursos em infraestrutura, o dinheiro deixa de circular, reduzindo o poder de compra da população e afastando empresários interessados em investir.

“Quando você tem ausência de investimentos públicos, o dinheiro deixa de circular. E os empresários se instalam onde tem dinheiro circulando para eles poderem vender”, explicou.

Apesar das críticas, Jorge Viana afirmou que o Acre já mostrou que pode viver um ciclo de prosperidade, desde que haja decisão política de investir em infraestrutura e apoiar setores produtivos.

Ele relembrou momentos em que o estado foi palco de obras estruturantes e geração de empregos, o que garantiu dinamismo econômico e melhoria na qualidade de vida dos acreanos.

“O Acre já viveu um período de prosperidade. Quando você tinha aqui muita obra de infraestrutura, construções, pleno emprego, a gente viveu. Eu sinceramente sinto falta, como acreano, do Acre viver novamente uma fase de muita prosperidade”, concluiu.

As declarações de Viana ecoam em um momento de desgaste da gestão Cameli, marcada por críticas de sindicatos e setores sociais sobre promessas não cumpridas. Para o ex-governador, a estagnação atual não é sinal de que o Acre “não dá certo”, mas sim de má condução administrativa, que precisa ser corrigida com urgência.