Jorge Viana: ApexBrasil lidera delegação brasileira em evento referência em água, esgoto, drenagem e recuperação de resíduos

Descrição da imagem: Primeira edição da IFAT Brasil em 2024 reuniu mais de 20 mil visitantes de 50 países em São Paulo – Agência Brasil (13.abr.2023)

(ApexBrasil) – A ApexBrasil terá um papel de destaque na IFAT Brasil 2025, feira internacional de soluções em gerenciamento de água, esgoto, drenagem e recuperação de resíduos, que acontecerá de 25 a 27 de junho de 2025, em São Paulo. A participação da Agência reforça seu protagonismo na atração de investimentos para infraestrutura sustentável, com o lançamento do programa Invest in Brasil – Sustainable Infrastructure, que visa captar investimentos estrangeiros para projetos nas áreas de saneamento, gerenciamento de recursos hídricos, resíduos sólidos e economia circular.

Em sua segunda edição, o evento reunirá autoridades e especialistas de comunidades que influenciam o cenário internacional de infraestrutura sustentável. Trata-se de uma feira internacional para divulgar soluções de gerenciamento de água, esgoto, drenagem e recuperação de resíduos, que tem como objetivo principal impulsionar o mercado emergente de tecnologias ambientais no Brasil e em toda a região da América Latina.

A ApexBrasil organizará no pavilhão nacional contatos de alto nível, posicionando a imagem do país e apresentando um portfólio de projetos federais e estaduais. Além disso, oferecerá atendimento receptivo a investidores e um espaço exclusivo para reuniões, servindo como referência para investidores internacionais interessados em oportunidades no Brasil e conexão com a delegação brasileira.

Parceiros institucionais como o BNDES, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República, o Ministério de Minas e Energia e a Associação Brasileira de Energia de Resíduos (ABREN) estarão à disposição para atendimento personalizado. Agências estaduais de atração de investimentos como a Invest SP e o estado do Amazonas também marcarão presença como parceiros da ApexBrasil.

O coordenador de Investimentos da ApexBrasil, Carlos Padilla, ressalta a importância estratégica da Agência no evento para a promoção de soluções sustentáveis.

Estaremos presentes na IFAT Brasil 2025 para divulgar as oportunidades de investimentos nos setores de infraestrutura sustentável, o que inclui projetos para o gerenciamento apropriado dos resíduos (lixo), inclusive transformando um passivo ambiental em um ativo energético, tratamento de água, reduzindo desperdícios – o Brasil possui cerca de 12% da reserva de água doce do planeta e ainda assim temos diversas localidades sem acesso a água potável –, e projetos de economia circular, para otimizar os recursos utilizados pelas empresas, especialmente no setor de saneamento.

Carlos Padilla, coordenador de Investimentos da ApexBrasil

Programação da ApexBrasil na IFAT Brasil 2025

25 de junho

13h30: Recepção e acomodação dos parceiros no estande.

14h: Abertura da feira e início das atividades de recepção dos visitantes.

14h30: Reunião entre ApexBrasil e SANEPAR.

15h: Anúncio do Memorando de Entendimento (MOU) com ABREN e ApexBrasil.

15h05: Rodada de negócios com empresas associadas da ABREN e expositores para apresentação de portfólios e prospecção de negócios no Brasil.

16h: Apresentação do BNDES – Estruturação de projetos: concessões e PPPs de saneamento no Brasil.

16h30: Apresentação BNDES – Financiamento para produtores e compradores de equipamentos e máquinas.

18h30 – 20h: Exposição on demand dos parceiros no estande da ApexBrasil.

26 de junho

11h15 – 12h30: 3º PAINEL: Waste-to-Energy: Lições Globais e Oportunidades para o Brasil – Como a experiência internacional pode ajudar o Brasil a aproveitar as melhores práticas globais. Painel com participação de Helena Brandão – Gerente de Investimentos da ApexBrasil.

13h30: Recepção dos parceiros e acomodação no estande.

15h – 17h: Visita aos estandes – Alemanha, França, China.

17h – 19h: Reunião de negócios com congêneres – AHK, Business France e Câmara Italiana (a confirmar).

19h – 20h: Exposição on demand dos parceiros no estande da ApexBrasil.

27 de junho