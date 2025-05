Jorge Viana: ApexBrasil e Sebrae assinam convênio para ampliar o número de empresas exportadoras no Mato Grosso

Parceria será operacionalizada pelo Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), que no ano passado atendeu 6 mil empresas em todas as regiões – Foto: Assessoria

As empresas do Mato Grosso acabam de ganhar mais um instrumento para levar seus produtos para o mundo. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o Sebrae assinaram convênio para levar novamente o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) para o estado com a meta de transformar 100 micro, pequenas e médias empresas mato-grossenses em exportadoras. O programa que completou 20 anos em 2004 representou 6 mil atendimentos da ApexBrasil de um total de 21 mil no ano passado.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destacou o potencial exportador do estado e a importância da parceria com o Sebrae para ampliar as possibilidades de as empresas alcançarem o comércio exterior.

O Mato Grosso é o maior exportador do Brasil. É muito diversificada a capacidade de produção do estado. Essa sinergia dos estados com o governo federal é que vai fazer com que as exportações cresçam ainda mais, os empregos se multipliquem e possamos aproveitar plenamente o potencial que o Brasil tem para mandar produtos sustentáveis para o mundo inteiro e com o sabor do nosso país.

Jorge Viana, presidente da ApexBrasil

Com investimento de R$ 2 milhões, o PEIEX vai garantir capacitação técnica, estratégias de internacionalização e apoio personalizado para empresas em Cuiabá, Sinop e Rondonópolis. O atendimento vai ser aperfeiçoado utilizando os resultados do ciclo anterior (2020-2023), que atendeu 150 empresas. O objetivo é ampliar o alcance para diversificar ainda mais as exportações do estado, conhecido pela produção de commodities agrícolas.

Para a diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Paula Repezza, é necessário aumentar o número de empresas exportadoras, principalmente entre micro, pequenas e médias, e o PEIEX é a iniciativa mais adequada para este desafio.

Essa parceria com Sebrae vem em um momento muito necessário em que precisamos interiorizar o comércio exterior no Brasil. Precisamos estar cada vez mais perto dessas empresas que muitas vezes sequer conhecem a possibilidade de exportar, e quando consideram não sabe quem procurar. Temos essa junção de competências, que é a capilaridade que o Sebrae tem nos estados com a capilaridade que a ApexBrasil tem no exterior.

Ana Paula Repezza, diretora de Negócios da ApexBrasil

De acordo com André Schelini, diretor-técnico do Sebrae MT, o estado possui diversas capacidades a serem exploradas além da agricultura. “Precisamos fazer o Brasil crescer cada vez mais. Precisamos aproveitar as oportunidades e vantagens comparativas e competitivas que o Brasil tem. Estou falando do meu estado, mas poderia estar falando de outros. Mato Grosso tem um potencial muito grande na área de mineração. Maior exportador de diamante, tem jazidas de ferro e ouro, talvez as maiores do Brasil.”

No geral, o estado apresenta mais de quatro mil empresas de bens e serviços com potencial de atendimento pelo PEIEX, sendo que mais de 65% encontram-se na região metropolitana de Cuiabá. Isso demonstra um alto potencial de aumento e diversificação das exportações do estado, e um potencial de angariar empresas localizadas no interior de Mato Grosso.