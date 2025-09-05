Jorge Viana anuncia novo escritório da Apex Brasil na Índia e ressalta papel do presidente Lula na retomada internacional do país

Jorge Viana, presidente da ApexBrasil – Foto: ApexBrasil/ Divulgação

O presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, anunciou nesta quinta-feira (4) que a agência abrirá um escritório na Índia em janeiro de 2026. A iniciativa faz parte da estratégia de expansão internacional do país, com foco em fortalecer a presença brasileira em mercados estratégicos.

“Sinceramente, o Brasil voltou a disputar o mundo com o governo do presidente Lula, está indo muito bem. Nessa crise de líderes [globais], a gente ter um experiente líder como o presidente Lula é um achado”, afirmou Viana durante entrevista ao programa Boa Noite 247.

O executivo detalhou que a inauguração do escritório na Índia coincidirá com a visita de Estado do presidente Lula ao país. “Vamos chamá-lo pra fazer um brinde no escritório da Apex, porque nós não podemos não ter a Apex lá presente”, disse.

Além da Índia, a Apex Brasil também ampliará sua estrutura nacional, com novos escritórios em Cuiabá e Belo Horizonte, além de inaugurações recentes na Bahia. Viana destacou ainda que o Brasil mantém três bases na China — Pequim, Xangai e Shenzhen — e outras três nos Estados Unidos, além de operações na África (com uma base já existente em Angola e planos para instalar uma base na Nigéria) e na Rússia.

O anúncio ocorre em meio à preparação da visita de Estado do presidente Lula à Índia, prevista para o início de 2026. A viagem terá como objetivos reforçar a cooperação bilateral, ampliar o comércio e aprofundar parcerias em defesa, energia, minerais críticos, saúde e inclusão digital. Uma missão preparatória liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin será realizada em outubro, durante reunião do Mecanismo de Monitoramento de Comércio.

Segundo Viana, a expansão da Apex reflete o momento positivo do Brasil na economia global e a intenção de fortalecer a presença do país em mercados emergentes, alinhando-se à política externa do governo Lula.