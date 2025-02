Jorge Viana anuncia investimentos de R$ 12 milhões do governo federal para o beneficiamento e a industrialização do café no Acre

Com recursos da ApexBrasil e do Sebrae já garantidos, serão construídas duas agroindústrias para secagem e beneficiamento do café em Rio Branco e Xapuri – Foto: Andria Forneck

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, anunciou neste sábado, 15, em Rio Branco, investimentos da ordem de R$ 12 milhões do governo federal para potencializar a cadeia produtiva do café no Acre.

Com recursos da ApexBrasil e do Sebrae já garantidos, serão construídas duas agroindústrias de beneficiamento e secagem de café em Rio Branco e Xapuri, com capacidade para atender produtores dos municípios do Alto e Baixo Acre (Rio Branco, Acrelândia, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil).

“Este é um investimento do governo do presidente Lula que conta com o apoio do Sebrae e do MDA que vai beneficiar os pequenos produtores e incentivar a industrialização de café em regiões do Acre. Hoje já temos um importante projeto sendo executado no Juruá, agora serão construídas as primeiras agroindústrias para beneficiar café em Rio Branco e em Xapuri para atender o Alto e Baixo Acre”, explicou Viana.

O presidente da ApexBrasil conta que o projeto teve início a partir da missão ao Espírito Santo, que levou empresários e representantes de cooperativas para conhecer a experiência exitosa com o café naquele estado.

“Levamos alguns empresários e representantes de cooperativas, entre eles o Manoel Monteiro da Cooperacre, o Valdemiro da OCB, o Jonas Lima da Coopercafé, o engenheiro Sérgio Nakamura, para ver o modelo que está dando certo no Espírito Santo, depois disso, foi elaborado um projeto em parceria com a Cooperacre, envolvendo as cooperativas singulares Cooperlibe, que fica em Rio Branco e a Cooperxapuri, em Xapuri. O projeto prevê a construção e instalação, toda a parte elétrica, hidráulica, e aquisição de equipamentos para as unidades de secagem e beneficiamento de café para atender pequenos produtores e agroextrativistas”, disse.

Recursos garantidos

Durante o café oferecido por Jorge Viana em sua propriedade, ele apresentou o projeto que está sendo executado em sua lavoura, feito com financiamento próprio, e fez questão frisar que estas duas unidades que serão construídas em Rio Branco e em Xapuri vão atender exclusivamente os pequenos produtores extrativistas e da agricultura familiar do Alto e Baixo Acre.

“Os recursos estão garantidos pela ApexBrasil e o Sebrae, procurei o presidente Décio do Sebrae e o ministro Paulo Teixeira, do MDA, que prontamente me atenderam e estão junto, o projeto deve ser executado ainda este ano e vai beneficiar exclusivamente pequenos produtores da agricultura familiar e extrativistas em diversos municípios do Acre”, esclareceu.

Uso de nova tecnologia

Em sua fala, Jorge Viana lembrou que os incentivos para a produção de café no Acre tiveram início no governo Tião Viana e contou com o apoio do secretário da Indústria a época, Sibá Machado, que levaram empresários, produtores, pesquisadores e autoridades do estado para conhecerem a experiência de Rondônia com o uso da nova tecnologia do Robusta Amazônicos, desenvolvida pela Embrapa.

“Este é um investimento do governo do presidente Lula que poderá contar com a ajuda e o incentivo do estado e das prefeituras, isso vai ajudar muito no crescimento desta importante cadeia produtiva e vai potencializar a economia do Acre em alguns anos”, explicou Viana.

O superintendente da Cooperacre, Manoel Monteiro, juntamente com o presidente da Cooperxapuri, Sebastião Aquino, e o presidente da Cooperliber, Tequinha, agradeceram o empenho de Jorge Viana para trazer investimentos e incentivar a industrialização e a exportação do Acre. “Nós fazemos questão de reconhecer que o Jorge Viana sempre foi o grande incentivador do modelo de negócios que beneficia os pequenos produtores, os extrativistas, as pessoas que moram e trabalham na floresta, incentivando a sustentabilidade, isso há mais de 30 anos, sempre apoiou o fortalecimento do cooperativismo, da agricultura familiar, e hoje anuncia esse importante investimento que vai potencializar a cadeia produtiva do café e permitir que possamos diversificar a nossa produção, com isso, teremos a possibilidade de uma vida melhor para centenas de famílias, agradecemos esse olhar para os pequenos, para os agricultores e os extrativistas”, disse Manoel Monteiro, superintendente da Cooperacre.

Participaram do anúncio o presidente do Sistema OCB do Acre, Valdemiro Rocha; o superintendente da Cooperacre, Manoel Monteiro; o presidente da Cooperxapuri, Sebastião Aquino; o presidente da Cooperliber e vice-presidente da Cooperacre, Raimundo da Silva (Tequinha) ; o presidente do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), Júlio Barbosa; presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri (STR), Paulão; o superintende do Incra, Márcio Alecio; o vereador de Rio Branco (PT), André Kamai; o coordenador de Projetos do Sebrae e coordenador do PEIEX, Aldemar Maciel.