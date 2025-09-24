Política
Jorge Viana anuncia abertura de escritório da ApexBrasil em Cuiabá para impulsionar exportações e atrair investimentos estrangeiros para a região
Política
Assessoria – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um escritório em Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, com o objetivo de ampliar a promoção internacional do agronegócio e atrair investimentos estrangeiros para a região.
O anúncio foi feito pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, durante a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a Agência e a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato). O evento contou com a presença do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do presidente da Famato, Vilmondes Tomain.
Segundo Viana, a instalação do escritório no Mato Grosso reforça a posição do Estado como um dos maiores exportadores do Brasil.
“Estamos firmando o compromisso de abrir um escritório da Apex no Estado que mais trabalha o agronegócio do Brasil. Até o final deste ano teremos uma unidade em Cuiabá, fazendo com que o Mato Grosso receba investimentos do mundo inteiro. A Apex atua tanto na atração de investimentos quanto na promoção dos produtos do agronegócio e de outros setores da economia do Estado no mercado internacional”, afirmou.
De janeiro a agosto de 2025, Mato Grosso exportou US$ 20,2 bilhões, o equivalente a 9,1% do total exportado pelo Brasil no período, segundo dados do ComexStat/MDIC. Os principais destinos foram China, Espanha, Turquia, Tailândia e Vietnã.
O acordo prevê a cessão de espaço físico para o funcionamento da ApexBrasil nas dependências da Famato, de onde serão desenvolvidas ações de promoção comercial, apoio à abertura de novos mercados e geração de oportunidades de negócios.
O ministro Carlos Fávaro destacou a relevância do novo escritório para o setor agropecuário:
“Para os mato-grossenses, a Apex, que tem sido um sucesso no nosso governo, estreita as relações do Brasil com o mundo e certamente fará isso de forma muito eficaz para a agropecuária e a agroindústria do Estado de Mato Grosso”.
Na mesma linha, o presidente da Famato, Vilmondes Tomain, ressaltou que a presença da Agência trará novas perspectivas para os produtores.
“Isso que vai acontecer no Mato Grosso é transformação. As ações da Apex vão abrir portas para o mercado dos nossos produtores rurais, tendo como carro forte a produção agrícola. Tenho certeza de que o que está sendo feito é um bem enorme para o Estado, fortalecendo a renda das famílias e internacionalizando ainda mais nossa economia”, disse.
A diretora de Negócios da ApexBrasil, Ana Repezza, reforçou que o escritório terá foco também nas pequenas e médias empresas.
“Vamos buscar não apenas diversificar mercados, mas também trazer mais renda para a população. A Apex está se interiorizando no Brasil e se aproximando cada vez mais dos produtores em todas as regiões”, concluiu.
Com a nova unidade, a ApexBrasil pretende consolidar a presença institucional no Mato Grosso, fortalecendo cadeias produtivas, promovendo a internacionalização do agronegócio e ampliando oportunidades de investimentos e exportações para milhares de produtores e empresas do Estado.
Política
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Rio Branco. As portarias, assinadas pelo promotor de Justiça Abelardo Townes de Castro Júnior no dia 18 de setembro, foram publicadas no Diário Eletrônico do órgão nesta segunda-feira (22).
As denúncias revelam que duas crianças, identificadas pelas iniciais A.A.S.C. e M.S.C., estão sem acesso a professor mediador nas escolas em que foram matriculadas. Esse descaso compromete diretamente a inclusão escolar e o processo de aprendizagem, violando não apenas a Constituição Federal, mas também o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e outras normas que asseguram direitos às pessoas com deficiência.
Na prática, a Prefeitura de Rio Branco, sob a gestão de Tião Bocalom, falha em oferecer o mínimo necessário para garantir que alunos com necessidades específicas recebam acompanhamento adequado.
Nos despachos, o MPAC determinou:
O envio de ofícios à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Estadual de Educação e Cultura, exigindo informações e medidas urgentes;
A designação de servidores da Promotoria para acompanhar diretamente os casos;
Prazo inicial de um ano para tramitação dos procedimentos, com possibilidade de prorrogação.
O objetivo é assegurar que as crianças com deficiência tenham acesso à escola em condições dignas, com a devida mediação pedagógica.
Mais uma vez, a gestão de Tião Bocalom é exposta pela incapacidade de implantar políticas públicas inclusivas. Em vez de garantir prioridade absoluta, como determina a Constituição, a Prefeitura permite que famílias enfrentem constrangimento e sofrimento diante da falta de estrutura básica para seus filhos aprenderem.
Enquanto o Ministério Público age para proteger direitos fundamentais, a administração municipal se mantém omissa diante de situações que exigem sensibilidade, responsabilidade e compromisso social.
Concluídas as diligências, os procedimentos retornarão ao MPAC para deliberações posteriores. Caso fique comprovada a negligência, a gestão de Tião Bocalom poderá ser responsabilizada por violar direitos constitucionais e por falhar em garantir uma educação inclusiva, deixando desassistidos justamente aqueles que mais precisam do apoio do poder público.
Prefeito Jerry Correia recebe candidatas a Rainha do Rodeio da Expo Fronteira 2025, em Assis Brasil
Deputada Socorro Neri cumpre agenda no município de Assis Brasil com foco específico na Educação basica
Cerca de 45% dos médicos apresentam algum quadro de doença mental, aponta pesquisa
Festival Afro Integrado chega à sua 3ª edição com programação especial em Rio Branco
19 personalidades recebem o Título de Cidadão Cruzeirense em solenidade no Teatro dos Nauas em Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Jorge Viana anuncia abertura de escritório da ApexBrasil em Cuiabá para impulsionar exportações e atrair investimentos estrangeiros para a região
Assessoria – A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) anunciou, nesta terça-feira (23), a abertura de um...
Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno
Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil
Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas
O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade
Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli ignora servidores, transforma negociação em promessa vazia e sindicatos anunciam novas mobilizações em outubro
-
Política7 dias atrás
Sérgio Petecão anuncia voto contra a PEC da Blindagem no Senado, chama proposta de afronta à democracia e defende transparência com o povo
-
Política6 dias atrás
Na gestão do prefeito Padeiro, produtores rurais dizem que ‘não têm prefeito’ e expõem em vídeo o abandono do Ramal Linha Nova, em Bujari
-
Política6 dias atrás
MP-AC exige exoneração imediata de secretário acusado de assédio e uso indevido de recursos públicos na prefeitura de Acrelândia