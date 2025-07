Jorge Viana alerta que o Acre pode ser impactado por tarifaço do presidente Donald Trump: prejuízo pode ultrapassar R$ 25 milhões

Ministério Público Eleitoral do Acre ajuizou ação que pode levar à perda de mandato de cinco vereadores eleitos em 2024.

Assis Brasil pode passar por uma grande reviravolta política nos próximos meses. O Ministério Público Eleitoral do Acre, por meio do promotor Luã Brito Barbosa, ingressou com uma ação que pede a cassação das chapas dos partidos Progressistas (PP), Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Partido Social Democrático (PSD), que elegeram vereadores nas eleições municipais de 2024.

A denúncia levanta indícios de irregularidades na composição das chapas, e, caso sejam julgadas procedentes, os votos recebidos por esses partidos poderão ser anulados, resultando na perda do mandato de cinco vereadores atualmente em exercício. A medida poderá levar à recontagem dos votos e alteração significativa na composição da Câmara Municipal de Assis Brasil.

Com base na votação nominal dos candidatos não eleitos, os suplentes que podem assumir os cargos são:

1. Waldemir Santos (PCdoB) – 190 votos

2. Ivelina Araújo (PT) – 112 votos

3. Josy Pinheiro (PL) – 105 votos

4. Marivânia Manchinery (PL) – 105 votos

5. Nildim (União Brasil) – 212 votos

A definição exata dos novos ocupantes dependerá do resultado da recontagem oficial de votos e da redistribuição das vagas entre os partidos que permanecerem com registros válidos. A depender da proporcionalidade, mais um nome do PCdoB, PL ou União Brasil também pode entrar na lista dos possíveis empossados.

O caso está sob análise da Justiça Eleitoral e pode redefinir o cenário político do município, com impacto direto na governabilidade local. A Câmara de Assis Brasil, por sua vez, ainda não se manifestou oficialmente sobre a possibilidade de mudanças em sua composição.

Os parlamentares diretamente afetados pelo pedido são:

1. Jura Pacheco (PP)

2. Thyero Gonçalves (PP)

3. Toinha Cavalcante (PP)

4. Francisco Moura (MDB)

5. Gilson Boiadeiro (PSD)

Segundo o MP Eleitoral, houve irregularidades nos Demonstrativos de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), documentos obrigatórios para a validação das candidaturas. Mesmo que os vereadores eleitos não tenham tido participação direta nas supostas fraudes, a ilegalidade atinge a legitimidade de toda a chapa.

“O objetivo é garantir a lisura do processo eleitoral e o respeito às normas que regem o registro de candidaturas. A legislação não exige prova de participação individual dos candidatos para que a chapa seja anulada em razão de fraude no DRAP”, afirmou o promotor Luã Brito Barbosa.

