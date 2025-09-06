Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Política

Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula

Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância e extremismo na política acreana

Publicados

6 de setembro de 2025

Política

Jorge Viana exalta conquistas do governo Lula, denuncia abandono do Acre por líderes locais e defende união para reconstruir dias melhores.

Durante encontro do Partido dos Trabalhadores (PT), o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, fez um discurso contundente sobre o cenário mundial, brasileiro e acreano. Segundo ele, o mundo atravessa crises profundas — climática, demográfica, do envelhecimento populacional e de conflitos agravados pela nova gestão de Donald Trump nos Estados Unidos.

No Brasil, Viana ressaltou o momento “rico e especial” vivido com o terceiro mandato do presidente Lula, marcado por pleno emprego, inflação controlada, crescimento econômico, retorno das políticas sociais e a saída do país do mapa da fome. Ele afirmou que os investimentos federais alcançam todos os estados, reacendendo a perspectiva de um futuro mais justo.

Ao tratar do Acre, Jorge Viana foi enfático ao criticar a condução política local. Para ele, o estado enfrenta atraso, desânimo e a migração de pessoas em busca de oportunidades. Segundo o dirigente, lideranças acreanas se alinham a uma agenda de intolerância e extremismo, algo “inaceitável para a democracia”.

Viana também lembrou a importância da volta de Lula ao Acre, após uma década, momento em que foram anunciados investimentos estratégicos. Ele defendeu a construção de uma chapa forte para Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa em 2026, ressaltando que os maiores avanços do Acre se deram durante governos petistas.

“Não é para viver do passado, mas para termos energia e encararmos a eleição com otimismo, alegria e esperança de que o Acre volte a viver dias melhores”, concluiu Jorge Viana.

Política

