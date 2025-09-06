Política
Jorge Viana afirma que o Acre vive atraso e desânimo e defende esperança em dias melhores com apoio ao projeto político do presidente Lula
Presidente da ApexBrasil destacou os desafios globais e nacionais, exaltou avanços do governo Lula e lamentou o clima de intolerância e extremismo na política acreana
Jorge Viana exalta conquistas do governo Lula, denuncia abandono do Acre por líderes locais e defende união para reconstruir dias melhores.
Durante encontro do Partido dos Trabalhadores (PT), o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, fez um discurso contundente sobre o cenário mundial, brasileiro e acreano. Segundo ele, o mundo atravessa crises profundas — climática, demográfica, do envelhecimento populacional e de conflitos agravados pela nova gestão de Donald Trump nos Estados Unidos.
No Brasil, Viana ressaltou o momento “rico e especial” vivido com o terceiro mandato do presidente Lula, marcado por pleno emprego, inflação controlada, crescimento econômico, retorno das políticas sociais e a saída do país do mapa da fome. Ele afirmou que os investimentos federais alcançam todos os estados, reacendendo a perspectiva de um futuro mais justo.
Ao tratar do Acre, Jorge Viana foi enfático ao criticar a condução política local. Para ele, o estado enfrenta atraso, desânimo e a migração de pessoas em busca de oportunidades. Segundo o dirigente, lideranças acreanas se alinham a uma agenda de intolerância e extremismo, algo “inaceitável para a democracia”.
Viana também lembrou a importância da volta de Lula ao Acre, após uma década, momento em que foram anunciados investimentos estratégicos. Ele defendeu a construção de uma chapa forte para Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa em 2026, ressaltando que os maiores avanços do Acre se deram durante governos petistas.
“Não é para viver do passado, mas para termos energia e encararmos a eleição com otimismo, alegria e esperança de que o Acre volte a viver dias melhores”, concluiu Jorge Viana.
Acidente em Brasileia expõe o caos da saúde no Acre e desmascara a farsa do governo Gladson Cameli; vítima agonizou quase uma hora à espera de socorro
Enquanto um motociclista agonizava no chão sem socorro por falta de ambulância, o governador apareceu de bermuda e chinelo para posar de preocupado, mas a realidade mostra um estado mergulhado no abandono, com hospitais sucateados e a população à mercê da sorte
De chinelo e bermuda, Gladson Cameli aparece em acidente em Brasileia e desmascara sua própria farsa de governar.
Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após colidir com um veículo no bairro Ferreira Silva, em Brasileia. O que poderia ter sido apenas mais um acidente de trânsito, se transformou em uma cena de horror que escancara o verdadeiro retrato da saúde no Acre.
O Samu não apareceu porque a única ambulância disponível estava em deslocamento para Rio Branco. A vítima permaneceu agonizando por quase uma hora, estendida no asfalto, esperando por um socorro que nunca veio. Para agravar a situação, não havia ambulâncias em funcionamento nem em Brasileia nem em Epitaciolândia — várias viaturas do Samu estão quebradas e abandonadas, deixando toda a população entregue à própria sorte.
E, em meio ao caos, o governador Gladson Cameli apareceu de bermuda e chinelo tentando posar de preocupado diante das câmeras. Mas o que realmente ficou registrado foi a demonstração clara de sua incompetência: um governo que deixou a saúde pública se tornar um verdadeiro cemitério de promessas.
Esse caso não é isolado. As denúncias sobre os corredores superlotados do Pronto-Socorro de Rio Branco são frequentes. Hospitais do Juruá e do Alto Acre também acumulam queixas de abandono, falta de equipamentos e precariedade estrutural. A saúde do Acre está à beira do colapso, e Gladson Cameli confirma, dia após dia, que conduz o pior governo que o estado já presenciou.
Até quando a população vai ter que pagar com sangue, dor e sofrimento pela irresponsabilidade de um governo frágil e descompromissado com a vida dos acreanos?
Veja o vídeo no Instagram:
Bocalom e Márcio Bittar usam ato em defesa de Bolsonaro para isolar Mailza Assis e dar largada ao projeto de poder da extrema direita no Acre
Exclusão de aliados estratégicos como Mailza e Alan Rick revela que protesto do dia 7 de setembro é menos sobre...
