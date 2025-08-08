Jorge Viana acompanha Lula em missão ao Acre: “É hora de união, mais trabalho e mais investimentos pelo nosso querido Estado”

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, embarcou nesta sexta-feira (8) rumo ao Acre, acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre agenda no estado com o anúncio de importantes investimentos.

“Hoje, a missão é para a minha terra… para o Acre!”, afirmou Viana antes do embarque, diretamente de Brasília. Ele destacou que a visita presidencial trará soluções para diversos problemas enfrentados pela população acreana e investimentos robustos, especialmente na área de infraestrutura.

“São quase 40 anos nessa batalha, e eu tenho muita satisfação de estar junto e sempre trabalhando para que o povo acreano tenha dias melhores e para que nossa terra possa seguir em frente”, declarou.

Segundo Jorge Viana, somente em infraestrutura, os anúncios previstos somam quase R$ 1 bilhão. “Mas teremos investimentos em todas as áreas, porque o presidente Lula tem muito amor e carinho pelo Acre”, enfatizou.

O presidente da ApexBrasil também comentou sobre o orgulho de representar o Brasil em missões internacionais, promovendo produtos e oportunidades de negócios, mas ressaltou o sentimento especial de retornar à sua terra natal.

“Eu tenho muita satisfação nesse trabalho que faço na Apex, andando pelo mundo inteiro promovendo o Brasil. São muitas missões, muitas viagens, mas essa aqui tem um gosto muito especial. Eu estou indo para o Acre, e essa missão tem um significado único”, concluiu.

A comitiva presidencial parte de Brasília com destino à capital Rio Branco, onde Lula deve cumprir agenda ao longo do dia. “Que a gente tenha um dia abençoado e que traga esperança para o povo do Acre”, finalizou Viana.