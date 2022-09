Jorge encabeça time do Lula para retomar avanços no Acre, a dupla Viana e Marcos se dispõe para tirar o estado do fundo do poço

Um foi governador por dois mandatos e deu início a 20 anos seguidos de conquistas sociais no Estado, com crescimento econômico e proteção da floresta. Outro foi prefeito da capital também por dois mandatos. Ambos deixaram os cargos com altos índices de aprovação. Agora, a dupla se une para representar o Time do Lula no Acre: Jorge Viana é o candidato a governador e Marcus Alexandre, candidato a vice. A chapa majoritária, a única puro-sangue do PT na região Norte, conta ainda como candidata a senadora Nazareth Araújo, que foi vice-governadora do Estado.

Uma das lideranças políticas mais importantes do PT na região e em nível nacional, Jorge Viana nasceu em Rio Branco e tem 62 anos. Engenheiro florestal formado na Universidade de Brasília (UnB), ele iniciou a sua história política ainda nos anos 1990, depois de atuar em parceria com o ambientalista Chico Mendes para fortalecer os projetos dos seringueiros, responsáveis até hoje por uma das maiores produções de borracha do país por meio da extração de látex.

Em 1992, Jorge Viana foi eleito prefeito de Rio Branco pelo PT. Foi o primeiro de um total de 5 prefeitos do partido eleitos nos últimos 8 mandatos na capital, que concentra cerca de 50% da população de todo o estado. A gestão de Viana foi avaliada como uma das melhores do país.

Em 1998, Jorge Viana venceu a eleição para governador do Acre no primeiro turno. Na mesma disputa, seu irmão Tião Viana se elegeu para o Senado. Jorge Viana seria reeleito governador com 64% dos votos em 2002, mesmo ano em que Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez.

Jorge Viana se destacou pela sua gestão e receber o prêmio de “Líder para o Novo Milênio”, da Revista Times e TV CNN, pela atuação na área de meio ambiente. Pelo mesmo motivo, a organização WWF (Wold Wildlife Fund) lhe concedeu o prêmio “Gift to the Earth”, em 2003. O sucesso do seu governo garantiu a vitória do seu sucessor, o também petista Binho Marques, em 2006.

Em 2010, Jorge Viana se elegeu para o Senado Federal, onde exerceu mandato até 2018. Neste mesmo período, Tião Viana foi eleito e reeleito governador do Acre, completando 20 anos de gestão ininterrupta no Estado.

Durante o lançamento da chapa majoritária pelo PT, Jorge Viana ressaltou a experiência política acumulada pela dupla petista. ”Vamos oferecer a nossa experiência para quem está pedindo socorro e fazer com que o Acre volte a prosperar”.

Quem é Marcus Alexandre

O companheiro de Jorge Viana na chapa majoritária do PT ao governo do Acre é o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre. Nascido em 1977 em Ribeirão Preto (SP), formado em engenharia civil pela Universidade Estadual Paulista (Unimep), Marcus Alexandre chegou ao Acre em 1999 e nos anos seguintes exerceu importantes cargos públicos nos governos Jorge Viana e Binho Marques.

Foi eleito prefeito em 2012, onde realizou uma série de obras e investimentos importantes com prioridade em educação, saúde e infraestrutura. Foi reeleito em 2016, sendo o único petista eleito para uma prefeitura de capital naquele pleito.

Ao ser confirmado na chapa de Jorge Viana, Marcus Alexandre afirmou que atendia ao chamado popular para aceitar esse novo desafio e contribuir com a sua experiência em favor do povo acreano.

Além da chapa majoritária, para ocupar as 8 vagas de deputado federal do Estado na Câmara dos Deputados o PT do Acre tem 5 candidaturas, sendo duas mulheres. Para as 24 cadeiras de deputado estadual na Assembleia Legislativa, o partido tem 17 candidaturas, 5 delas mulheres.

Confira abaixo a lista completa, com nomes e números, dos candidatos do Time do Lula no Acre:

TIME DO LULA NO ACRE