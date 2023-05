João Marcos Luz afirma ter movimento no MDB para forçar sua saída do Partido; Vereador diz ser contra a possível ida de Marcos Alexandre ao glorioso

Veja o vídeo:

O deputado estadual Tadeu Hassem, durante seu pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, voltou a falar sobre o desemprego, desta vez na regional do Alto Acre. De acordo com ele, a paralisação da obra do Anel Viário em Brasileia, vai causar um grande impacto na economia local.

Cerca de 200 trabalhadores estão com aviso prévio no consórcio das empresas do anel viário, com a paralisação, a conta chegou para aqueles que mais precisam que são os trabalhadores e que um dos papéis do deputado é fomentar a economia do estado, especificamente ao governo do estado, não apenas na geração de emprego e renda mas também oportunizando os jovens.

Tadeu chegou a fazer um alerta pois segundo ele, é necessário tomar providências para ver o que pode ser feito, já que a empresa está impedida legalmente de tocar a obra, qual é a solução.

Em seguida, o deputado agradeceu ao Governo do Estado, através da Fundação Hospitalar, que está retomando os mutirões de cirurgias e destacou a importância e a necessidade e que mexe diretamente com as famílias e a Fundação iniciou as cirurgias intensas específicas na cabeça e pescoço. Hassem falou da felicidade de ver as coisas acontecerem.

