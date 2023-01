João de Barro tá solto! Fernanda Hassem que tanto criticou quando vereadora, agora tá fazendo enquanto prefeita, tapa buracos das ruas com barro

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Reprodução / Arte Alemão Monteiro

A gestão da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, parece que resolveu agir com deboche junto a população do município e trata-los como João de Barro. Atualmente, Fernanda está fazendo exatamente aquilo que ela tanto criticou na gestão do ex-prefeito Everaldo Gomes, no tempo em que era vereadora.

Após perder o posto de melhor prefeita do Acre, Fernanda Hassem parece que ficou desorientada e resolveu, por meio da secretaria de obras, tapar os buracos da cidade com barro vermelho o que gerou uma nuvem de poeira na principal Avenida da Cidade, sendo ela, a Avenida Dr. Manoel Marinho Monte, local onde se concentra o maior número de comércio.

Há tempos atrás, a gestão de Fernanda Hassem tem mostrado uma decadência muito significante, inclusive a infraestrutura da cidade e os muitos buracos nas vias evidenciam isso. A gestora vem tentando manter as aparências somente na região central da Cidade, mas parece que nem isso, a prefeita está dando conta.

