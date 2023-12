Jéssica Sales: Sem alternativa, MDB pode ir do céu ao inferno na briga para prefeito do município de Cruzeiro do Sul

Folha do Juruá – Nem o mais otimista dirigente do MDB afirma hoje com convicção que a médica Jéssica Sales (MDB), será candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul, no próximo ano. Reforça a dúvida é que, ao contrário do que ela fazia tempos atrás se dizendo candidata, se fechou em copas e não dá mais uma palavra sobre a sua candidatura. “Não sei se deixará seu trabalho como médica, em Brasília, onde está com três empregos, para vir disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul”, afirma um nada convicto presidente do MDB, Flaviano Melo.

No caso da Jéssica não ser candidata, muda tudo na sucessão em Cruzeiro do Sul, porque o MDB, e nem outro partido de oposição, tem um nome com seu potencial de votos para lhe substituir para enfrentar o prefeito Zequinha Lima (PP).

Jéssica lidera com folga as pesquisas. O advogado Fagner Sales, que disputou a última eleição para prefeito, não é do ramo e lhe falta a empatia da irmã Jéssica. O grupo Sales não vai querer lançar a deputada Antônia Sales (MDB), que está acomodada no mandato. O certo de tudo é que o MDB pode ir ao céu com a candidatura da Jéssica Sales, ou ao inferno político sem ela e sem um bom candidato.