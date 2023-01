Jerry Correia, de Assis Brasil, é eleito o melhor prefeito dentre todos os demais gestores do Acre, segundo pesquisa Data Control

Pesquisa Data Control realizada no final do mês de dezembro de 2022, aponta o jovem prefeito Jerry Correia (Sem Partido), do município de Assis Brasil, como o melhor prefeito dentre todos dos demais gestores municipais do estado do Acre.

Para a população da pequena e pacata cidade de Assis Brasil, na tríplice fronteira (Brasil-Peru-Bolívia), Jerry Correia é avaliado como ótimo e bom alcançando patamar elevado em relação os outros prefeitos, sendo quase que unanimidade de cada 10 pessoas entrevistadas na cidade.

O atual gestor tem colhido frutos de uma administração humanizada, pautada no trabalho social, melhoria na infraestrutura da cidade (zona urbana e rural), valorização do servidor público e parcerias com todas as esferas de poder independente de siglas partidárias.

O resultado da pesquisa Data Control, reflete justamente o que se ouve nas ruas de Assis Brasil, desde o mais jovem ao mais experiente cidadão que opinam, acenam positivamente e até mesmo os adversários políticos reconhecem a boa gestão feita pelo professor Jerry.

Para a população de Assis Brasil, o prefeito Jerry fica avaliado assim:

75% classificam como ótimo e bom;

15% o consideram regular e

5% ruim ou péssimo

5% não souberam opinar.

A Pior prefeita

A prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), foi qualificada na mesma pesquisa Data Control, como a pior gestora do Acre.

De acordo com o levantamento, 61, 20% dos moradores da cidade Senador Guimard (Quinari), Rosana colocam que a prefeita faz uma administração péssima ou ruim.

Já 14, 50% veem Rosana com uma gestão regular e 21% avaliam com ótimo e bom. Outros 3, 20% não souberam opinar.

O gráfico da pesquisa revela que a avaliação negativa à prefeita subiu muito. Em setembro de 2021, o percentual de pessoas que achavam sua gestão péssima ou ruim era 22, 10%.