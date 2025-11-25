Política
Jarbas Soster descredibiliza Tião Bocalom e diz que prefeito sem cumprir promessas não tem legitimidade para disputar o governo
Empresário questiona gestão de Bocalom e critica plano de disputar o governo do Acre em 2026 – Foto: Reprodução
O empresário Jarbas Soster voltou a provocar debate político nas redes sociais ao contestar a decisão do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), de se lançar como pré-candidato ao governo do Acre nas eleições de 2026. Para Soster, o anúncio soa “incompatível” com o desempenho da atual administração, que, segundo ele, não teria cumprido compromissos assumidos desde a primeira campanha municipal.
Em sua avaliação, problemas estruturais permanecem sem solução, o que enfraqueceria a pretensão do prefeito em alcançar um cargo maior. Soster aponta que áreas consideradas essenciais, como abastecimento de água e transporte coletivo, continuam apresentando falhas graves. Ele afirma que a população ainda enfrenta irregularidade no fornecimento de água e circula diariamente em veículos antigos e inseguros, reflexo, segundo ele, da falta de avanços concretos na gestão.
O empresário também retomou críticas às promessas habitacionais apresentadas por Bocalom, especialmente ao projeto conhecido como “Mil e Uma Dignidades”. Para Soster, o programa virou símbolo de frustração, já que apenas um modelo de casa foi construído e não houve entrega real de moradias. Ele ainda sugere que é necessário esclarecer como foram utilizados os recursos destinados à iniciativa, uma vez que os resultados anunciados não se materializaram.
Outro ponto de ataque foi o programa Asfalta Rio Branco, mencionado por Soster como exemplo de má execução de recursos públicos. Ele afirma que, apesar do volume expressivo de investimentos, principalmente em ano eleitoral, muitas vias recuperadas já apresentam desgaste ou não receberam continuidade nos serviços. Para o empresário, a falta de transparência e eficiência no uso do dinheiro público reforça a incoerência entre o discurso do prefeito e sua ambição de governar o Estado.
Veja o vídeo no Facebook:
“Exportar exige planejamento, continuidade e decisão política”, afirma Jorge Viana na abertura do escritório da ApexBrasil em MT
“Sem política pública, não há exportação forte”, alerta Jorge Viana – Foto: Assessoria
Na inauguração do novo escritório da ApexBrasil em Cuiabá, nesta segunda-feira, 24, o presidente da Agência, Jorge Viana, destacou que os resultados de Mato Grosso no comércio exterior são fruto de decisões políticas mantidas ao longo de décadas. Segundo ele, nenhum estado se torna protagonista nas exportações brasileiras sem uma estratégia coerente para sustentar produção, logística, industrialização e inserção internacional.
Jorge lembrou que Mato Grosso construiu, governo após governo, uma política contínua voltada ao agronegócio e ao comércio exterior. É esse percurso, e não apenas a vocação produtiva, que explica por que o estado responde hoje por 55% das exportações do Centro-Oeste e alcançou US$ 27,6 bilhões em vendas externas em 2024. A pauta é liderada pela agropecuária (72,1%), seguida pela indústria de transformação (26,7%), apoiada em cadeias que se consolidaram com política pública: soja, milho, algodão, carne bovina, farelos e óleos vegetais. A China, por exemplo, absorveu 32,7% do que Mato Grosso enviou ao mundo no ano passado.
Jorge Viana mencionou que, no Acre, iniciativas estruturantes lançadas há duas décadas, como obras, incentivos e instrumentos de apoio, não tiveram continuidade suficiente para consolidar uma política de exportação.
“Quando não há interesse real, o Estado perde ritmo, perde competitividade e perde oportunidades”, afirmou.
Para ele, o Acre hoje carece de incentivos claros, assistência técnica, infraestrutura orientada às cadeias produtivas, financiamento, política tributária diferenciada e programas permanentes que deem condições para que as empresas disputem espaço no mercado internacional.
“Inclusive estamos perdendo a vantagem geográfica que temos, o Acre é o estado mais próximo do pacífico, essa é uma vantagem competitiva extraordinária.” Conclui Jorge.
O presidente da ApexBrasil Colocou-se à disposição para contribuir, com a experiência de ex-governador e ex-senador, na elaboração de uma estratégia capaz de recolocar o estado na rota comercial.
A cerimônia em Mato Grosso também contou com a presença do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que agradeceu publicamente ao presidente Jorge Viana por trazer ao estado os 40 adidos agrícolas brasileiros, “funcionários de carreira do Ministério que atuam como verdadeiros embaixadores do agronegócio nos outros países”, ressaltou Jorge.
A presença dos adidos, segundo Fávaro, reforça a importância de Mato Grosso no comércio exterior e fortalece a cooperação entre o Ministério, a ApexBrasil e o setor produtivo.
O empresário acreano, Murilo Leite, do Frigonosso, também presente, fez questão de agradecer a oportunidade de ampliar diálogos que beneficiam o Acre.
“Aqui tem mais de 40 adidos, tivemos a oportunidade de conversar com vários deles, com vários processos que estão em oportunidades de novas habilitações para o Estado do Acre.”, declara o empresário acreano, Murilo Leite, do Frigonosso.
“Eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma reunião tão importante, com 40 adidos à disposição, para estar discutindo com o setor produtivo, com os empresários. Parabéns a todos por esse trabalho tão maravilhoso, tão importante que nós tivemos esse dia”, também declarou Luiz Freitas, proprietário do Frigomarca.
A inauguração do escritório integra a expansão institucional da ApexBrasil, que vem ampliando sua atuação nacional e internacional. O evento marcou ainda a assinatura de convênios no valor de R$ 42 milhões com setores produtores de algodão (Abrapa), feijões/pulses e etanol de milho.
Ao encerrar sua fala, Jorge reforçou que os resultados de Mato Grosso são a prova de que política pública bem formulada transforma realidades:
“Mato Grosso mostra que, quando há política pública, o Estado se transforma. Exportação gera emprego, movimenta cadeias produtivas, melhora infraestrutura e atrai investimento. É isso que queremos estimular em todo o país”.
