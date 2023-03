James do Lacen agradece funcionários da policlínica Barral y Barral e propõe a construção do espaço comercial no Manoel Julião

Durante sua atuação no Poder Legislativo, a deputada estadual Maria Antônia têm defendido os interesses da população em geral e adotado ao longo de sua carreira a saúde pública como principal bandeira de luta no parlamento.

Nesta quarta-feira (01), a parlamentar solicitou, durante seu pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Acre – ALEAC, que o governo do estado, por meio da Secretaria de estado de saúde – SESACRE, realize projetos que visem gerenciar com agilidade as filas de cirurgias na área da Urologia em todos os hospitais do Acre.

A deputada destaca ainda que é necessário que esses projetos aconteçam para atender todas as demandas que estão congestionadas nas filas e dessa forma afetará positivamente a o público dessa área e com isso a população sentirá mais alívio com relação a saúde pública.

Dando continuidade em suas colocações, Maria Antônia não pôde deixar de se unir aos demais parlamentares para pedir ao governo federal, a recuperação das BR 364 (com sentido ao Juruá e BR 317 (com sentido ao Alto Acre) em sua totalidade, a mesma é conhecedora dos transtornos que as más condições das BRs têm causado aos usuários que precisam trafegar pelo local.

“Realmente a BR 364 está incomodando todo mundo e para se ter ideia ontem meia noite eu saí da minha casa sozinha para buscar umas professoras na rodoviária aqui de Rio Branco que vinham para um curso, professoras lá do meu querido município de Rodrigues Alves e lamentavelmente os ônibus estão gastando 17 horas de Cruzeiro do Sul à Rio Branco. É muito sofrimento! Não só a BR 364, mas também a BR 317 também que está lamentável, cheia de buracos, causando acidentes para a nossa população e por isso eu faço esse registro aqui”, indagou Maria Antônia.

Veja o Vídeo:

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O Museu da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.