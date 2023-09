Intercâmbio e visita técnica à Rondônia busca fortalecer parcerias e integrar ações para impulsionar o cooperativismo na Região Norte

Representantes do Sistema OCB/Sescoop Acre participam nos dias 1 e 2 de setembro de intercâmbio e visitas técnicas a cooperativas de Porto Velho, Rondônia.

A atividade é promovida pelo Sistema OCB/Sescoop de Rondônia e visa integrar ações e estratégias com estados da Região Norte com o objetivo de fortalecer e impulsionar o cooperativismo.

Entre a programação do evento está a reunião da Federação dos Sindicatos e Organizações das Cooperativas da Região Norte (Fecoop Norte), que o Acre participa como convidado; também acontece o painel sobre parcerias com a participação do vice-governador do Estado de Rondônia e Secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves; e visitas técnicas à Cooperativa de Transportes de Rondônia (CTR), Cooperativa dos Garimpeiros do Rio Madeira (Coogarima) e Sicoob Norte.

O cooperativismo do Acre está representado pelo presidente do Sistema OCB, Valdemiro Rocha, o Conselheiro do Sescoop e Presidente da Coopervel, Raimundo Oliveira de Souza, e pelos assessores técnicos da Cooperacre, Sibá Machado e Alberto Tavares Pereira Júnior, a convite da diretoria da OCB/AC.

Integrar ações para impulsionar o coop

“Nossa delegação está a frente de uma construção de agendas que visam o fortalecimento do cooperativismo da Região Norte, dos estados que compõem a Amazônia Legal, evidenciada pelas reuniões que tivemos semana passada no BNDES, Ministério do Meio Ambiente, Sebrae Nacional, Incra Nacional, Fundação Banco do Brasil, Apex Brasil, entre outras. Neste sentindo, esse intercâmbio em Rondônia é fundamental para a efetivação dessa parceria que busca integrar ações e estratégias com o objetivo de impulsionar o cooperativismo da nossa região”, explicou o presidente da OCB Acre.