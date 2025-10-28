Política
Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick
Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE – Foto: Sergio Vale
O episódio envolvendo a proibição da entrada do senador Alan Rick (União Brasil-AC) em uma unidade do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) expôs, mais uma vez, o que o Sindicato dos Servidores Socioeducativos do Acre (SINTASE/AC – CNPJ 12.940.582/0001-75) classificou como um “grave ato de autoritarismo” da gestão Gladson Cameli. Em nota, o sindicato afirmou que a visita havia sido comunicada formalmente ao governo por meio do Ofício nº 46/2025, cumprindo todas as exigências legais previstas na Constituição Federal e na Lei nº 3.240/2017, que garante livre acesso de entidades sindicais aos locais de trabalho. Ainda assim, o governo determinou restrições indevidas, impedindo o parlamentar de exercer sua prerrogativa institucional.
Segundo o SINTASE, o convite ao senador tinha como objetivo discutir pautas urgentes da categoria, entre elas as precárias condições de trabalho nas unidades socioeducativas e a PEC 16/2025, que trata da carreira dos servidores e está sob relatoria do próprio Alan Rick no Senado. O sindicato destacou que todos os procedimentos internos, burocráticos e de segurança foram respeitados, o que torna inexplicável – e injustificável – a atitude da atual gestão em barrar uma visita oficial previamente autorizada. Para a entidade, o governo criou um constrangimento institucional sem qualquer fundamento técnico ou jurídico.
A nota reforça ainda que jamais houve restrições semelhantes impostas a outros parlamentares ou autoridades que visitaram o ISE, revelando um tratamento desigual que, na visão do sindicato, levanta suspeitas sobre motivações políticas por trás da decisão. O SINTASE também repudiou qualquer insinuação de que o senador ou sua equipe teriam desrespeitado servidores, afirmando que o verdadeiro desrespeito é o que a categoria enfrenta diariamente devido à falta de estrutura e à ausência de ações efetivas da atual gestão para melhorar as condições de trabalho no sistema socioeducativo.
Por fim, o sindicato manifestou solidariedade aos trabalhadores que foram obrigados a cumprir determinações superiores mesmo reconhecendo a importância da visita. Para o SINTASE, o caso expõe a falta de transparência e de diálogo do Governo Gladson Cameli, que estaria colocando entraves ao exercício legítimo das funções parlamentares e prejudicando o debate necessário sobre melhorias no sistema socioeducativo do Acre. A entidade reafirmou seu compromisso com a valorização da categoria, o respeito institucional e a defesa da democracia.
Escândalo na Câmara: Presidência de Joabi Lira Transforma Portal da Transparência em Caixa-Preta e Indigna Vereadores e Sociedade
Portal da Câmara de Rio Branco vira caixa-preta e gestão Joabi Lira é acusada de esconder gastos públicos.
O Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rio Branco, que deveria ser a principal ferramenta de controle social da população, se transformou em uma verdadeira caixa-preta sob a gestão do presidente Joabi Lira (UB). Informações básicas sobre diárias, passagens aéreas, aluguéis de gabinetes, veículos e outras despesas simplesmente não estão disponíveis para consulta. Para muitos, trata-se de um grave ataque ao direito constitucional de acesso à informação, motivo pelo qual já se sugere que o Ministério Público Estadual intervenha para investigar o que estaria sendo ocultado pela Mesa Diretora.
Internamente, a Câmara vive um ambiente de tensão permanente. Vereadores relatam insatisfação crescente com a postura de Joabi Lira, acusado de transformar o Legislativo em um verdadeiro “puxadinho” da Prefeitura. Amparado pela maioria que compõe a base do prefeito Tião Bocalom, o presidente se mantém no cargo apesar das críticas, mas a blindagem política não tem impedido o desgaste público.
A população, cada vez mais vigilante, exige respostas. Antes mesmo de completar um ano de mandato, parte dos vereadores já enfrenta questionamentos sobre viagens, deslocamentos e gastos administrativos que, ao invés de estarem disponíveis para consulta pública, permanecem escondidos. A ausência desses dados no Portal da Transparência levanta suspeitas e reforça a percepção de que há algo a ser encoberto — e que a Câmara, instituição que deveria fiscalizar, hoje não cumpre o papel que a sociedade espera.
Enquanto isso, problemas urgentes de Rio Branco seguem sem fiscalização efetiva: a falta d’água que castiga bairros inteiros, o caos no transporte coletivo, a precariedade da infraestrutura urbana e o descontentamento crescente com a gestão Bocalom. Em vez de cobrar soluções, a Câmara parece mais preocupada em se proteger atrás de um portal opaco, sob comando de um presidente que insiste em negar à população o direito de saber como o dinheiro público está sendo gasto.
Aqui o link do portal da Transparência da Câmara, abram e façam um teste; Portal da Câmara de Rio Branco
