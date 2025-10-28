Instituto Socioeducativo do Acre emite nota e condena atitude do governo de Gladson Cameli ao impedir visita do senador Alan Rick

Governo de Gladson Cameli é acusado de afrontar a Constituição ao impedir acesso do senador Alan Rick ao ISE – Foto: Sergio Vale

O episódio envolvendo a proibição da entrada do senador Alan Rick (União Brasil-AC) em uma unidade do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) expôs, mais uma vez, o que o Sindicato dos Servidores Socioeducativos do Acre (SINTASE/AC – CNPJ 12.940.582/0001-75) classificou como um “grave ato de autoritarismo” da gestão Gladson Cameli. Em nota, o sindicato afirmou que a visita havia sido comunicada formalmente ao governo por meio do Ofício nº 46/2025, cumprindo todas as exigências legais previstas na Constituição Federal e na Lei nº 3.240/2017, que garante livre acesso de entidades sindicais aos locais de trabalho. Ainda assim, o governo determinou restrições indevidas, impedindo o parlamentar de exercer sua prerrogativa institucional.

Segundo o SINTASE, o convite ao senador tinha como objetivo discutir pautas urgentes da categoria, entre elas as precárias condições de trabalho nas unidades socioeducativas e a PEC 16/2025, que trata da carreira dos servidores e está sob relatoria do próprio Alan Rick no Senado. O sindicato destacou que todos os procedimentos internos, burocráticos e de segurança foram respeitados, o que torna inexplicável – e injustificável – a atitude da atual gestão em barrar uma visita oficial previamente autorizada. Para a entidade, o governo criou um constrangimento institucional sem qualquer fundamento técnico ou jurídico.

A nota reforça ainda que jamais houve restrições semelhantes impostas a outros parlamentares ou autoridades que visitaram o ISE, revelando um tratamento desigual que, na visão do sindicato, levanta suspeitas sobre motivações políticas por trás da decisão. O SINTASE também repudiou qualquer insinuação de que o senador ou sua equipe teriam desrespeitado servidores, afirmando que o verdadeiro desrespeito é o que a categoria enfrenta diariamente devido à falta de estrutura e à ausência de ações efetivas da atual gestão para melhorar as condições de trabalho no sistema socioeducativo.

Por fim, o sindicato manifestou solidariedade aos trabalhadores que foram obrigados a cumprir determinações superiores mesmo reconhecendo a importância da visita. Para o SINTASE, o caso expõe a falta de transparência e de diálogo do Governo Gladson Cameli, que estaria colocando entraves ao exercício legítimo das funções parlamentares e prejudicando o debate necessário sobre melhorias no sistema socioeducativo do Acre. A entidade reafirmou seu compromisso com a valorização da categoria, o respeito institucional e a defesa da democracia.