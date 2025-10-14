Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando

Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo

A desorganização e a falta de planejamento parecem ser marcas registradas do governo de Gladson Cameli (PP). O reflexo disso é visto novamente na educação, uma das áreas mais sensíveis e estratégicas do Estado, que vive o caos administrativo e a desatenção com o básico. Depois de meses de espera, o governo resolveu entregar os uniformes escolares justamente quando o ano letivo está praticamente encerrado — uma demonstração clara de incompetência e descaso com os alunos e seus pais.

Pais de milhares de estudantes da rede pública estão indignados. Após tanto tempo aguardando, muitos se viram obrigados a comprar os uniformes por conta própria, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. Agora, no apagar das luzes do calendário escolar, são chamados para retirar o fardamento nas malharias credenciadas pelo governo. Para muitos, a cena é de revolta e ironia: o material que deveria ter sido entregue no início do ano chega quando já não faz mais diferença.

A situação é ainda mais absurda para os alunos do 3º ano do ensino médio, que estão prestes a concluir seus estudos e, portanto, sequer terão tempo de usar o uniforme novo. Esse é o retrato de uma gestão que parece agir sempre de forma improvisada, sem planejamento e sem sensibilidade com o dinheiro público — afinal, o investimento foi feito, mas o retorno à comunidade escolar praticamente não existe.

Enquanto o governo se preocupa em fazer propaganda de ações tardias, a realidade dentro das escolas é bem diferente. Faltam professores mediadores, profissionais de apoio e estrutura adequada para garantir um ensino de qualidade. As salas de aula enfrentam carências de todos os tipos, e o atraso na entrega dos uniformes é apenas mais um sintoma do abandono da educação acreana.

Gladson Cameli tenta manter um discurso de gestão eficiente, mas os fatos mostram o contrário. A educação do Acre está à deriva, vítima de uma administração que coleciona falhas, atrasos e promessas não cumpridas. Entregar uniformes no fim do ano letivo é mais do que um erro logístico — é um retrato fiel de um governo sem rumo, sem prioridade e, acima de tudo, sem respeito com o povo acreano.