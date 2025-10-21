Governo Lula, por meio do Incra e do superintendente Márcio Alecio, entrega áreas para regularização fundiária urbana que beneficiarão famílias em Rio Branco

Governo Lula e Márcio Alecio entregam áreas para regularização fundiária urbana em Rio Branco

O Governo Federal, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), realizou nesta terça-feira (21) um importante ato de regularização fundiária urbana em Rio Branco. A cerimônia aconteceu na sede do órgão, localizada na Estrada do Aviário, e marcou a entrega de três títulos definitivos de doação ao município, beneficiando diretamente cerca de 3 mil famílias — aproximadamente 10 mil pessoas.

As áreas contempladas pertenciam ao antigo Projeto de Assentamento Benfica e agora passam oficialmente à administração da Prefeitura de Rio Branco. Com essa transferência, o poder municipal poderá emitir títulos de propriedade, planejar obras de infraestrutura e garantir mais segurança jurídica às famílias que há anos aguardavam pela regularização de suas moradias.

De acordo com o superintendente regional do Incra no Acre, Márcio Alecio, a medida representa mais um avanço do Governo Lula na promoção da justiça social e da inclusão urbana. Ele destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem reforçado o compromisso com políticas públicas que garantam dignidade e cidadania às populações mais vulneráveis.

O programa faz parte do esforço nacional para combater a informalidade no acesso à terra e ampliar os direitos de propriedade das famílias de baixa renda. Com os títulos definitivos, os moradores poderão acessar crédito, investir em melhorias e viver com a tranquilidade de ter seus imóveis legalizados.

O evento contou com a presença do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, além de lideranças locais e representantes de movimentos sociais que atuam na luta pela moradia digna. A entrega reforça o papel do Governo Federal como principal indutor das políticas de regularização fundiária no país, fortalecendo os municípios e promovendo o desenvolvimento sustentável.