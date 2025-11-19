Política
Governo Lula destina quatro imóveis da União para ampliar as estruturas de saúde e segurança em Cruzeiro do Sul
Governo Lula entrega imóveis da União para ampliar saúde e segurança em Cruzeiro do Sul.
O Governo Lula destinou quatro imóveis da União ao Município de Cruzeiro do Sul para regularização, ampliação e criação de estruturas públicas nas áreas de saúde e segurança. As entregas foram realizadas pela Superintendência do Patrimônio da União no Acre e integram o programa Imóvel da Gente, que converte imóveis federais ociosos ou subutilizados em serviços essenciais. As medidas atendem demandas do município e reforçam a estratégia federal de apoio a cidades da Amazônia.
A primeira destinação regulariza o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, no Bairro Copacabana. De acordo com o documento técnico, o imóvel abriga setores administrativos, coordenações do SUS e equipes responsáveis pelo planejamento e execução das políticas municipais. A cessão elimina despesas com locação e possibilita investimentos estruturais permanentes, garantindo estabilidade de funcionamento da sede.
A segunda entrega é o terreno localizado ao lado da Secretaria, um lote urbano de 600 m² que será utilizado para ampliar a estrutura administrativa da saúde. O município informou que o crescimento das equipes e dos programas tornou o espaço atual insuficiente. A área permitirá a construção de novas salas técnicas, setores de vigilância e espaços de atendimento, reorganizando o fluxo interno e fortalecendo a gestão da saúde em Cruzeiro do Sul.
O Governo Lula também regularizou o imóvel onde funciona o Centro de Diagnóstico Edson Mesquita de Magalhães, no Bairro Aeroporto Velho. A unidade possui 893,46 m² de área total e reúne aproximadamente 40 profissionais responsáveis por mais de 131 tipos de exames que atendem toda a Atenção Primária do município. A cessão garante segurança jurídica para modernizar instalações e aprimorar a integração com as unidades de saúde da rede municipal.
A quarta entrega é a cessão de um terreno no centro de Cruzeiro do Sul para a construção da sede administrativa da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública. O imóvel tem 560 m² e será utilizado para abrigar áreas administrativas, operacionais e de atendimento, além do futuro setor de videomonitoramento. A nova estrutura apoiará ações de segurança urbana, Defesa Civil, fiscalização e organização do espaço público, ampliando a capacidade de resposta do município em situações de emergência hidrológica, comuns no Juruá.
O superintendente do Patrimônio da União no Acre, Tiago Mourão, afirmou que as destinações reforçam o apoio do Governo Lula à região.
“Estamos realizando duas entregas fundamentais para a saúde de Cruzeiro do Sul: primeiro, a regularização do prédio que já abriga a Secretaria Municipal de Saúde; segundo, a cessão do terreno vizinho, que permitirá ampliar a estrutura e melhorar as condições de trabalho dos servidores e o atendimento à população. Essas ações fazem parte do Programa Imóvel da Gente e demonstram o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento do Juruá e com a oferta de serviços públicos de qualidade”.
Segundo a SPU-AC, o Governo Lula tem atuado de forma sensível às demandas dos municípios amazônicos, onde a logística e a distância entre centros regionais exigem expansão contínua da infraestrutura pública. No caso de Cruzeiro do Sul, as quatro entregas se distribuem entre duas linhas centrais do Imóvel da Gente: Saúde e Segurança Pública. O objetivo é fortalecer áreas consideradas essenciais para a população e garantir função social ao patrimônio da União.
Com as cessões, o município passa a ter segurança jurídica para ampliar sua estrutura administrativa, modernizar espaços de diagnóstico, reorganizar setores da secretaria de saúde e consolidar uma nova estrutura voltada à segurança urbana. As entregas representam um avanço administrativo que permite ao município acessar recursos federais e estaduais para obras, reformas e novos investimentos, ao mesmo tempo em que reforçam a atuação do Governo Lula na região do Juruá.
