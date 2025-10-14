Política
Governo Federal intensifica ações de fiscalização e combate a crimes ambientais na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia
Ação federal causa prejuízo milionário ao crime ambiental em Rondônia – Foto: Acervo/ Funai
As ações integradas de combate a atividades ilegais na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia, seguem em ritmo intenso. Após quatro semanas de operação, as equipes já realizaram 229 ações de fiscalização, resultando em R$ 6,7 milhões em prejuízos para as estruturas criminosas que atuavam no entorno do território indígena.
A operação, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, conta com a participação de diversos órgãos federais, entre eles Funai, Ibama, ICMBio, Polícia Federal, Exército, PRF, Força Nacional, Abin, Incra e Censipam. O objetivo é garantir a proteção da floresta amazônica, da população indígena e o cumprimento de decisões judiciais.
Entre as ações já executadas estão patrulhamentos terrestres e aéreos, reconhecimento de ramais ilegais, fiscalização de áreas de garimpo, apreensão de madeira extraída irregularmente e autuações ambientais. Somente na última semana, foram 47 novas ações de controle e repressão às práticas ilícitas. Do total de prejuízo causado ao crime ambiental, R$ 5,6 milhões correspondem a multas aplicadas.
Além da repressão, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) mantém diálogo constante com as aldeias próximas à base operacional, fortalecendo a presença do Estado e o apoio às comunidades locais. A Polícia Rodoviária Federal realiza patrulhamentos ostensivos nas rodovias que cortam a região, combatendo o transporte ilegal de madeira, ouro, minérios e drogas.
As ações do Ibama e do ICMBio, com apoio da Força Nacional de Segurança Pública, têm sido fundamentais para desarticular redes que exploram ilegalmente os recursos naturais da Amazônia.
A operação foi iniciada em setembro e cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ADPF 709, com foco na desintrusão — retirada de invasores e ocupações irregulares dentro da Terra Indígena.
O Governo Federal também desmentiu informações falsas que circulam na região sobre uma suposta ampliação do território indígena. O esclarecimento oficial afirma que a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau foi homologada há mais de 30 anos e não há qualquer estudo em andamento sobre ampliação de sua área.
A Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau abriga 426 indígenas dos povos Jupaú (Uru-Eu-Wau-Wau), Amondawa, Juma, Oro Win e Cabixi, distribuídos em 12 aldeias, além de grupos isolados.
A operação reafirma o compromisso do Governo Federal com a proteção da Amazônia e dos povos indígenas, atuando de forma planejada e transparente para garantir a segurança do território, combater o crime ambiental e fortalecer a presença do Estado em áreas vulneráveis.
Incompetência: Governo Gladson Cameli transforma a educação em caos e entrega fardamento escolar quando o ano letivo já está terminando
Vergonhoso! Gladson Cameli entrega fardamento dos estudantes prestes ao fim do ano letivo
A desorganização e a falta de planejamento parecem ser marcas registradas do governo de Gladson Cameli (PP). O reflexo disso é visto novamente na educação, uma das áreas mais sensíveis e estratégicas do Estado, que vive o caos administrativo e a desatenção com o básico. Depois de meses de espera, o governo resolveu entregar os uniformes escolares justamente quando o ano letivo está praticamente encerrado — uma demonstração clara de incompetência e descaso com os alunos e seus pais.
Pais de milhares de estudantes da rede pública estão indignados. Após tanto tempo aguardando, muitos se viram obrigados a comprar os uniformes por conta própria, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. Agora, no apagar das luzes do calendário escolar, são chamados para retirar o fardamento nas malharias credenciadas pelo governo. Para muitos, a cena é de revolta e ironia: o material que deveria ter sido entregue no início do ano chega quando já não faz mais diferença.
A situação é ainda mais absurda para os alunos do 3º ano do ensino médio, que estão prestes a concluir seus estudos e, portanto, sequer terão tempo de usar o uniforme novo. Esse é o retrato de uma gestão que parece agir sempre de forma improvisada, sem planejamento e sem sensibilidade com o dinheiro público — afinal, o investimento foi feito, mas o retorno à comunidade escolar praticamente não existe.
Enquanto o governo se preocupa em fazer propaganda de ações tardias, a realidade dentro das escolas é bem diferente. Faltam professores mediadores, profissionais de apoio e estrutura adequada para garantir um ensino de qualidade. As salas de aula enfrentam carências de todos os tipos, e o atraso na entrega dos uniformes é apenas mais um sintoma do abandono da educação acreana.
Gladson Cameli tenta manter um discurso de gestão eficiente, mas os fatos mostram o contrário. A educação do Acre está à deriva, vítima de uma administração que coleciona falhas, atrasos e promessas não cumpridas. Entregar uniformes no fim do ano letivo é mais do que um erro logístico — é um retrato fiel de um governo sem rumo, sem prioridade e, acima de tudo, sem respeito com o povo acreano.
