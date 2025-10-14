Governo Federal intensifica ações de fiscalização e combate a crimes ambientais na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia

Ação federal causa prejuízo milionário ao crime ambiental em Rondônia – Foto: Acervo/ Funai

As ações integradas de combate a atividades ilegais na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia, seguem em ritmo intenso. Após quatro semanas de operação, as equipes já realizaram 229 ações de fiscalização, resultando em R$ 6,7 milhões em prejuízos para as estruturas criminosas que atuavam no entorno do território indígena.

A operação, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, conta com a participação de diversos órgãos federais, entre eles Funai, Ibama, ICMBio, Polícia Federal, Exército, PRF, Força Nacional, Abin, Incra e Censipam. O objetivo é garantir a proteção da floresta amazônica, da população indígena e o cumprimento de decisões judiciais.

Entre as ações já executadas estão patrulhamentos terrestres e aéreos, reconhecimento de ramais ilegais, fiscalização de áreas de garimpo, apreensão de madeira extraída irregularmente e autuações ambientais. Somente na última semana, foram 47 novas ações de controle e repressão às práticas ilícitas. Do total de prejuízo causado ao crime ambiental, R$ 5,6 milhões correspondem a multas aplicadas.

Além da repressão, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) mantém diálogo constante com as aldeias próximas à base operacional, fortalecendo a presença do Estado e o apoio às comunidades locais. A Polícia Rodoviária Federal realiza patrulhamentos ostensivos nas rodovias que cortam a região, combatendo o transporte ilegal de madeira, ouro, minérios e drogas.

As ações do Ibama e do ICMBio, com apoio da Força Nacional de Segurança Pública, têm sido fundamentais para desarticular redes que exploram ilegalmente os recursos naturais da Amazônia.

A operação foi iniciada em setembro e cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ADPF 709, com foco na desintrusão — retirada de invasores e ocupações irregulares dentro da Terra Indígena.

O Governo Federal também desmentiu informações falsas que circulam na região sobre uma suposta ampliação do território indígena. O esclarecimento oficial afirma que a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau foi homologada há mais de 30 anos e não há qualquer estudo em andamento sobre ampliação de sua área.

A Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau abriga 426 indígenas dos povos Jupaú (Uru-Eu-Wau-Wau), Amondawa, Juma, Oro Win e Cabixi, distribuídos em 12 aldeias, além de grupos isolados.

A operação reafirma o compromisso do Governo Federal com a proteção da Amazônia e dos povos indígenas, atuando de forma planejada e transparente para garantir a segurança do território, combater o crime ambiental e fortalecer a presença do Estado em áreas vulneráveis.