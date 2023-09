Governadora em exercício, Mailza Assis, nomeia ex-presidente do IAPEN e aliado do deputado Arlenison Cunha, para cargo de diretor na SEGOV

Com um mandato de deputado estadual, Arlenison Cunha (PL), soube muito bem trabalhar as tratativas e já mostra que tem força no desgoverno Gladson Cameli (PP), onde conseguiu a nomeação de mais um de seus fiéis aliados no segundo escalão do governo.

Glauber Feitoza que dirigia o IAPEN até a rebelião do presídio de segurança máxima Antônio Amaro, não volta a bater cadeado, muito pelo contrário, após ter sido exonerado por Gladson Cameli e ter tido a sua competência questionada, agora por meio da governadora em exercício, Mailza Assis, Glauber vai ficar no melhor espaço para quem não quer ter dor de cabeça no governo, a Secretaria de Governo.

Mailza Assis que passa mais tempo assumindo a posição de governadora em exercício publicou o decreto com a nomeação de Glauber na edição deste dia 20 no diário oficial do Acre.

Recentemente o Ministério Público havia recomendado ao governo, para retornar os policiais penais fora da função, ao seu posto de trabalho, por conta do baixo número de profissionais nos presídios, mas pelo visto a orientação vem sendo ignorada.