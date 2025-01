Governador bolsonarista Marcos Rocha perdeu o controle da segurança em Rondônia e presidente Lula envia tropas federais ao estado

Na manhã desta terça-feira, 14, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, foi recebido pelo governador Gladson Cameli no Palácio Rio Branco. Durante o encontro, o prefeito apresentou importantes demandas para o município, incluindo a construção de novas unidades habitacionais, a recuperação de ramais, pontes e ruas, além de solicitar apoio para os festejos do aniversário da cidade e a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros.

“O governador Gladson Cameli tem sido um grande parceiro desde o início do nosso mandato, sendo parte do sucesso que alcançamos nos últimos quatro anos. Agora que iniciamos uma nova gestão, temos a alegria e confiança de poder contar com essa tão importante parceria”, destacou o prefeito Jerry Correia.

O governador reafirmou seu compromisso com Assis Brasil e destacou a importância de unir esforços para garantir avanços na infraestrutura e na qualidade de vida da população.

O prefeito Jerry Correia, continua focado em buscar recursos e parcerias para atender às necessidades da população e promover o desenvolvimento do município.