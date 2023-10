Gonzaga e Manoel Moraes visitam secretário da Saúde que anuncia pagamento dos terceirizados e destaca avanço na saúde

Ruy Birico – Foto: Reprodução Noticias da Horas

Um dos comissionados do governo Gladson Cameli, PP, mais polêmico do Acre, Ruy Birico ficou conhecido por ser bolsonarista nato e ter sido acionado no Ministério Público por ameaçar comunistas.

Passado o período dos acampamentos nos quartéis e os golpistas sendo preso, Birico se mostra arrependido e surpreendeu muita gente ao dizer que agora é apoiador de Lula.

Na inauguração da nova reitoria do IFAC, em Rio Branco que aconteceu na manhã desta quinta-feira (26), que contou com a presença do ministro da educação, Camilo Santana. Por sua vez, o governador Gladson Cameli levou uma grande comitiva ao evento. Lá, Ruy Birico se converteu e disse que ama Bolsonaro, mas que agora apoia Lula, desde que este ajude Gladson Cameli.

Áudios de Birico falando em degola de “comunistas”

Para não deixar cair no esquecimento, os áudios de Rui Birico com declarações extremistas contra adversários e pregando morte e extermínio de comunistas voltaram a ser espalhados pelo WhatsApp que causou indignação entre pessoas da esquerda. As falas de Birico foram repudiada na época pelo ex-deputado estadual Daniel Zen.

“Os comunistas vão ver como é que um açougueiro faz com um baioneta na mão. Sabe como é, né? Abre do pescoço até o umbigo, papai!”, disse ele em um áudio.

Em outro áudio ele afirma estar treinando para ir “à caça” de comunistas e conta que durante 25 anos atuou com uma espécie de espião em seu táxi registrando os passos de seus adversários.

“Estou malhando em academia e tenho 62 anos. Vou à caça dos comunistas. Vai ser a degola total, a limpeza no Brasil todo. Esse povo tem que ser destruído e tirado do mapa. Minha vitória foi ver os comunistas do Acre não fazendo um deputado federal, um senador. Se acabaram. A casa caiu, comunistas manés. Podem fugir. A ”petezada” não fez um deputado estadual. Só tem um comunista lá. Tá chegando a hora.”

Ouça o áudio l:

Ouça o áudio ll:

Veja o vídeo: