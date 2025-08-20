Política
Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília
Política
A recente publicação de Karol Queiroz, namorada do governador Gladson Cameli (PP), em seu perfil no Instagram, reacendeu o debate sobre o uso indevido da máquina pública no Acre. As fotos, feitas em Brasília, levantaram a suspeita de que Karol teria viajado no mesmo voo da comitiva oficial — e que até a filha dela poderia ter embarcado no jatinho executivo alugado pelo governo estadual, em contrato que custa aos cofres públicos nada menos que R$ 25 milhões.
O contrato milionário da aeronave foi firmado para atender exclusivamente às necessidades administrativas e emergenciais do Estado, como transporte de autoridades em missões oficiais e remoção de pacientes em estado crítico. No entanto, ao que tudo indica, o avião pode ter sido usado também para fins pessoais, reforçando a percepção de que o luxo e a conveniência de poucos se sobrepõem às reais necessidades da população.
A possibilidade de que a namorada do governador, e até mesmo sua filha, tenham sido transportadas em voo oficial, ainda que sem confirmação do Palácio Rio Branco, deixa no ar a forte suspeita de que Cameli e sua vice, Mailza Assis (PP), tratam os recursos públicos como extensão de privilégios pessoais e políticos.
Enquanto o governador se beneficia do conforto de um jatinho executivo — que pode ter servido para levar a namorada e sua filha até Brasília — milhares de acreanos enfrentam uma dura realidade: pacientes que dependem de transporte aéreo para tratamento em outros estados sofrem com a falta de voos regulares e, em muitos casos, ficam à mercê da própria sorte.
Esse contraste escancara a contradição de um governo que, de um lado, gasta milhões com luxo, e de outro, não consegue garantir o básico à sua população.
A publicação de Karol Queiroz não é apenas um detalhe de rede social. Ela abre mais uma ferida na relação entre o governo e o povo acreano, que paga a conta de privilégios que beneficiam poucos.
Se confirmada, a presença de Karol e de sua filha em um voo oficial representaria mais um episódio de mau uso do dinheiro público no Estado. Até lá, a suspeita permanece — mas já é suficiente para reforçar o desgaste da imagem de Cameli, acusado reiteradas vezes de transformar a máquina pública em benefício próprio.
Política
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre prioridades da gestão
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, viajou nos dias 16 e 17 de agosto até o município de Feijó para participar do tradicional Festival do Açaí, evento cultural que movimenta a economia e o turismo da região. A presença do gestor municipal, porém, gerou polêmica: sua segurança foi garantida por quatro servidores do Gabinete Militar Municipal, cujas despesas de deslocamento e diárias foram integralmente pagas com recursos da Prefeitura de Rio Branco.
De acordo com as portarias nº 219, 220, 221 e 222/2025, foram liberadas 1,5 diária para cada um dos servidores — Francisco das Chagas Machado de Almeida, James Wendel Caetano da Silva, Géerne Márcio Gadelha de Oliveira e Ana Kely Silva Maciel — durante o período da viagem terrestre. As diárias foram concedidas com base no Decreto nº 1.275/2015, que regulamenta o pagamento desse tipo de benefício em deslocamentos oficiais.
Críticas ao uso do dinheiro público
Embora a concessão de diárias esteja prevista em lei, a situação chama atenção pelo contexto em que ocorreu. A viagem não teve caráter oficial ligado a compromissos administrativos de interesse direto da Prefeitura de Rio Branco Tião Bocalom, mas sim a um evento cultural em outro município.
Críticos da gestão afirmam que Bocalom transformou uma agenda de lazer e prestígio político em uma despesa pública, onerando os cofres municipais em um momento em que a capital acreana enfrenta problemas graves em áreas essenciais, como a saúde básica, a coleta de lixo e a infraestrutura urbana.
Enquanto moradores reclamam das ruas esburacadas e da falta de água nos bairros da capital, o prefeito Bocalom direciona recursos públicos para custear a segurança pessoal em sua viagem particular a Feijó.
Outro ponto levantado é a falta de transparência na divulgação dos custos totais da viagem. As portarias revelam o pagamento das diárias aos servidores, mas não detalham possíveis despesas adicionais, como combustível, alimentação e logística.
Especialistas em administração pública destacam que prefeitos podem, sim, participar de eventos culturais em outros municípios, mas defendem que os custos deveriam ser arcados pelo próprio gestor quando a viagem não estiver diretamente relacionada a compromissos institucionais oficiais.
A presença de Bocalom em Feijó também é interpretada como um ato político. O Festival do Açaí, além de cultural, é um espaço de encontro entre lideranças estaduais e regionais. O uso da máquina pública para financiar deslocamentos de caráter político-partidário, ainda que indiretos, é constantemente alvo de críticas e pode configurar uso indevido de recursos do erário.
Enquanto a gestão municipal evita comentar os gastos, a repercussão cresce entre vereadores de oposição e setores da sociedade civil organizada, que cobram mais responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.
Prefeitura de Porto Walter dá passo histórico com criação do Sistema Municipal de Educação
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Senador Alan Rick recebe em Brasília a estudante acreana Nicoly Ketlen, vencedora do Jovem Senador 2025
Deputado Tanízio Sá destina R$ 50 mil para a realização do “Copão” no município de Tarauacá
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia pavimentação em ruas do município com apoio de emenda parlamentar
POLÍTICA
Prefeito Bocalom usa verba pública para custear quatro servidores do Gabinete Militar em sua segurança durante viagem ao Festival do Açaí
Quatro servidores do Gabinete Militar receberam diárias para acompanhar o prefeito durante o Festival do Açaí; gastos levantam questionamentos sobre...
Moradores do ramal do Pica-Pau fecham a principal via da 4ª ponte, em Rio Branco, após abandono da gestão do prefeito Bocalom
Protesto fecha a 4ª ponte em Rio Branco após descaso da gestão municipal. Moradores do ramal do Pica-Pau, em Rio...
Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília
A recente publicação de Karol Queiroz, namorada do governador Gladson Cameli (PP), em seu perfil no Instagram, reacendeu o debate...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Professores da rede municipal participam de capacitação para o 2° semestre letivo em Brasileia
Nosso compromisso é garantir que cada criança de Brasiléia tenha acesso a uma educação de qualidade”, diz secretária, Raiza Dias...
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Mais um escândalo de gestão: CGU aponta falhas graves e força Secretaria de Educação, no governo Gladson Cameli, a cancelar contrato milionário
-
Política7 dias atrás
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
-
Política Destaque6 dias atrás
“Defensor da moralidade”? Secretário de Bocalom, João Marcos Luz, viaja a Florianópolis com diárias e passagens pagas pelo povo de Rio Branco
-
Política Destaque6 dias atrás
Bocalom lança edital de quase R$ 5 milhões para decoração natalina de 2025; Casa do Papai Noel e Pinheiro Digital vão custar quase R$ 1 milhão