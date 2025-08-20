Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília

A recente publicação de Karol Queiroz, namorada do governador Gladson Cameli (PP), em seu perfil no Instagram, reacendeu o debate sobre o uso indevido da máquina pública no Acre. As fotos, feitas em Brasília, levantaram a suspeita de que Karol teria viajado no mesmo voo da comitiva oficial — e que até a filha dela poderia ter embarcado no jatinho executivo alugado pelo governo estadual, em contrato que custa aos cofres públicos nada menos que R$ 25 milhões.

O contrato milionário da aeronave foi firmado para atender exclusivamente às necessidades administrativas e emergenciais do Estado, como transporte de autoridades em missões oficiais e remoção de pacientes em estado crítico. No entanto, ao que tudo indica, o avião pode ter sido usado também para fins pessoais, reforçando a percepção de que o luxo e a conveniência de poucos se sobrepõem às reais necessidades da população.

A possibilidade de que a namorada do governador, e até mesmo sua filha, tenham sido transportadas em voo oficial, ainda que sem confirmação do Palácio Rio Branco, deixa no ar a forte suspeita de que Cameli e sua vice, Mailza Assis (PP), tratam os recursos públicos como extensão de privilégios pessoais e políticos.

Enquanto o governador se beneficia do conforto de um jatinho executivo — que pode ter servido para levar a namorada e sua filha até Brasília — milhares de acreanos enfrentam uma dura realidade: pacientes que dependem de transporte aéreo para tratamento em outros estados sofrem com a falta de voos regulares e, em muitos casos, ficam à mercê da própria sorte.

Esse contraste escancara a contradição de um governo que, de um lado, gasta milhões com luxo, e de outro, não consegue garantir o básico à sua população.

A publicação de Karol Queiroz não é apenas um detalhe de rede social. Ela abre mais uma ferida na relação entre o governo e o povo acreano, que paga a conta de privilégios que beneficiam poucos.

Se confirmada, a presença de Karol e de sua filha em um voo oficial representaria mais um episódio de mau uso do dinheiro público no Estado. Até lá, a suspeita permanece — mas já é suficiente para reforçar o desgaste da imagem de Cameli, acusado reiteradas vezes de transformar a máquina pública em benefício próprio.