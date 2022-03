Gladson Cameli e Márcio Bittar usam a máquina para cooptar MDBistas; Zezinho Barbary foi mais um que caiu aos encantos

O pré-candidato a deputado estadual por Brasileia, Tadeu Hassem, está tão rodado que vem tentando de várias maneiras arrumar um partido urgentemente (por conta do prazo), no qual ele tenha condições de concorrer as eleições sem passar tanto vexame e que tenha uma chapa completa para servir de escada para ele no processo eleitoral deste ano.

Tadeu tentou penetrar no PSB, mas por não respeitar a hierarquia do partido e procurar a direção municipal, por meio do presidente Jacks Aroldo, para tratar sobre o assunto, a sua filiação não foi aceita pois além de não ser aceito pelos membros, já se sabe o real propósito por trás de sua ida, enquanto isso, as opções e o tempo estão se esgotando!

Mas chegou a informação para a redação do site 3 de Julho Notícias de que já á conversas para que Tadeu faça parte do Movimento Democrático Brasileia – MDB, essas conversas teriam acontecidos com a executiva estadual do Partido para que o MDB aceite Tadeu na sigla, mas há um porém, a direção do glorioso só aceita a ida de Tadeu se for ele e Cia.

De acordo com o que foi repassados para o 3 de Julho, foi tratado em Rio Branco que Tadeu só fará parte do glorioso se junto for a irmã, Fernanda Hassem, pois não há possibilidade de Tadeu ficar no partido (que já tem todo projeto político para as eleições) e Fernanda Hassem participar de outro projeto contrário ao do glorioso MDB.

Diante da informações, entramos em contato com o presidente municipal do MDB, em Brasileia, Antônio Pacífico que nos informou que ouviu falar no assunto, mas até o momento ele não foi comunicado de nada e nem procurado pelo pretenso integrante, mas o fato é que novamente Tadeu (com toda a sua arrogância passou por cima da executiva municipal e tratou direto do assunto no “andar de cima”), ou seja mais uma vez não respeitou a hierarquia desta agremiação política, sem contar no fato de que os irmão Hassem por muito tempo achincalharam o MDB pois era um partido que para eles até momentos atrás não prestava.

O que se sabe é que até sexta-feira (1) a decisão será tomada e há grande possibilidade de Fernanda Hassem, Flaviano Melo, Aldemir Lopes, Tadeu Hassem, Carlinhos Nogueira, vereador Reinaldo Gadelha e outros estarem no mesmo palanque político na eleições de 2022. Aguardemos!