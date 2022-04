Gerlen Diniz diz que Mazinho não deu 1% sequer de aumento para servidores da Educação de Sena Madureira

O deputado estadual Gerlen Diniz – PP usou a tribuna da Assembleia Legislativa durante a sessão desta quarta-feira (6), para cobrar aumento dos trabalhadores municipais da prefeitura de Sena Madureira e não poupou críticas ao presidente do núcleo do SINTEAC na cidade.

O parlamentar elogiou o prefeito Kiefer de Feijó, que concedeu aumento para todas as categorias e mais 33% para servidores da Educação. Já se referindo ao seu município, Gerlen afirmou que o prefeito Mazinho Serafim -PL não deu nada de aumento e questiona o silêncio do presidente do Núcleo do Sinteac.

“Eu queria parabenizar ao prefeito de Feijó Kiefer Cavalcante, que concedeu aumento para todos os servidores públicos e mais 33% aos servidores da educação. Aquilo deve ser exemplo para os demais municípios, pois em Sena Madureira a prefeitura não deu 1% sequer para nenhuma categoria. O que estranha é que o presidente do Sinteac local vem protestar em Rio Branco, para aumentar seu salário do contrato estadual, que é o dobro do que paga o município, mas não diz nada pela falta de aumento dos servidores municipais de Sena”, desabafou Gerlen.

Inimigos ferrenhos na política, Gerlen Diniz e o prefeito Mazinho Serafim, irão protagonizar algumas boas pautas durante esse processo eleitoral, já que disputam o eleitorado da cidade faz alguns anos.

Tentamos falar com Djalma Ortiz, Presidente do Núcleo do Sinteac em Sena Madureira, para que respondesse acusação de negligência relacionada a luta dos servidores municipais da educação em Sena, mas não obtivemos retorno.

Veja o Vídeo: