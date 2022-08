Gerente de Esporte de uma das piores administração que já passou em Brasileia, é filmado supostamente recebendo propina em mão

Gerente de esportes Bil Rocha e a prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Reprodução / PMB

Ao que tudo indica, as práticas de corrupção na gestão da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, têm se estendido em vários setores da administração pública como se fosse um câncer que aos poucos as metástases migram para outros órgãos, e agora parece que chegou nas dependências da Gerência de Esportes do município, onde o gerente da pasta, Bil Rocha, está sendo acusado por alguns desportistas de receber propina em troca de favorecimento de determinado time.

Um vídeo gravado (veja abaixo) com a finalidade de mostrar imagens do campeonato, flagrou o momento exato em que a quantia foi entregue em mão, na surdina, e de forma suspeita ao gerente de esportes Bil Rocha. As imagens foram divulgadas em um grupo dos desportistas que participam do campeonato e os mesmo não viram essa situação com bons olhos.

Em áudios os mesmos comentaram que achavam que Bil iria terminar igual a gestão da “mulher”, presos!! Em outro áudio, um dos desportistas disse que se houvesse união entre competidores da 1ª e 2ª divisão, Bil só iria terminar este mandato mesmo e mal e no próximo ele “rodaria”.

Ouça o áudio:

Ouça o áudio l:

Ouça o áudio ll:

O outro lado

O Portal 3 de Julho Notícias entrou em contato com o ex-vereador e atual Gerente de Esporte, Bil Rocha, que nos informou que as imagens que mostram o mesmo recebendo dinheiro em mão são verídicas e que este dinheiro é referente ao pagamento do aluguel do campo, onde o time tem um horários e nesta oportunidade, o responsável pelo pagamento resolveu pagar na hora do jogo.

O que chama a atenção é o fato de o gerente de esportes de Brasileia, receber pagamentos em mão sem ao menos entregar um comprovante referente a este pagamento e o que torna mais suspeito é aonde este dinheiro foi parar, trata-se do aluguel do campo (que é um espaço público e que têm que pagar para usar). Será que entrou para as contas da prefeitura? Ou simplesmente é mais um caso de peculato onde estão usando o patrimônio público para se beneficiarem financeiramente?

Atenção órgão controladores!! É hora de investigar mais afundo o que está acontecendo dentro das repartições públicas municipais, durante a gestão da prefeita Fernanda Hassem.

Veja o Vídeo: