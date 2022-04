Gerente de esporte da administração de Nandinha incentiva e da bebida alcoólica para paciente do CAPS de Brasileia

Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Arte: Alemão Monteiro / 3 de Julho Notícias

Para quem está com os olhos vendados por cargos administrativos na atual gestão municipal de Brasiléia, não conseguem enxergar além das maquiagens e dos produtos midiáticos vendidos por essa desastrosa administração de Fernanda Hassem, que há tempos colocou o trem fora dos trilhos e pode descarrilhar a qualquer momento.

Para os que conseguem enxergar fora dessa bolha, já percebem o quanto judiado está o nosso município, obras paralisadas, ruas esburacadas, o toma-lá-dá-cá com empresas de fachadas e uma “política de aproximação com aliados” custeados com dinheiro público.

Não se pode mais dizer frases como: Haaa mas a prefeita não está sabendo, vejamos o caso que se segue, vamos narrar um de uma série que iremos mostrar nas matérias seguintes.

O Sr. Jesiel Neto Moura, motorista particular da prefeita, foi contratado em 02 de janeiro de 2019 no Cargo em Comissão pela Secretaria Municipal de Educação, na função de Coordenador de Manutenção e Conservação de prédios, como detalhado o documento acima pelo Portal Transparência do município de Brasiléia.

Jesiel ficou nessa função até a data de 30 de dezembro de 2020 onde foi exonerado e contratado em seguida, na data de 14 de janeiro de 2021 onde permanece até hoje, numa função com remuneração mais elevada, dessa vez na Secretaria de Cultura com o cargo de Gerente de Cultura (veja o documento abaixo).

Na realidade, Jesiel nunca pisou em nenhuma dessas secretarias e nem exerceu nenhuma dessas funções de fato, com a Conivência da Prefeita Fernanda Hassem, o comissionado atua na função de motorista particular da Chefe do Executivo Municipal e à disposição de seu Gabinete.

Atuando em uma função irregular por lei, pois o último concurso para motorista foi em 2015, ainda na gestão do ex-prefeito Everaldo Gomes, sendo que o Gesiel não fez o concurso ou não aparece entre os aprovados e chamados para o cargo.

Sem pisar nas secretárias onde deveria estar exercendo as funções designadas em sua Comissão, Jesiel vem desde Janeiro de 2019 acompanhando a excelentíssima prefeita nas variadas agendas dentro e fora do município, e sempre ganhando diárias alheias as suas funções nas secretarias de Educação e Cultura.

Dessa forma fica mais que provado que a Prefeita Fernanda Hassem encontrou uma maneira de “Burlar a Lei” e o Tribunal de Contas, colocando o funcionário em uma função e com sua conivência, exercendo outra, uma prática ilegal de desvio de função e com o aval direto de quem deveria zelar pelos cinco princípios que norteiam uma gestão.

1. Legalidade

Significa que a administração pública está sujeita aos princípios legais, ou seja, as leis ou normas administrativas contidas na Constituição. Neste caso, só é possível fazer o que a lei autoriza.

Quando a administração pública afasta-se ou desvia-se da legalidade, ela é exposta à responsabilidade civil e criminal, conforme o caso. Desta forma, a lei acaba distribuindo responsabilidades aos gestores.

2. Impessoalidade

Aborda tanto a atuação impessoal, que objetiva a satisfação do interesse coletivo, quanto a própria administração pública. Este princípio impõe ao gestor público que só pratique o ato para o seu objetivo legal, vedando qualquer prática de ato administrativo sem interesse público ou vantagem para a gestão.

3. Moralidade

Trata de obedecer não somente a lei jurídica mas também a lei ética da própria instituição, ou seja, o administrador público precisa seguir alguns padrões éticos. Portanto, a moralidade administrativa junto à sua legalidade e adequação aos demais princípios, possuem pressupostos que, quando não seguidos, tornam a atividade pública ilegítima.

Sendo assim, o gestor público que agir de forma contrária descumprirá a moralidade como também o princípio de legalidade. Na política, um exemplo prático disto é a nomeação de parentes em cargos comissionados.

4. Publicidade

Diz respeito à divulgação oficial do ato para conhecimento público. O princípio da publicidade é um requisito da eficácia e da moralidade. Sendo assim, todo ato administrativo deverá ser publicado, com exceção dos que possuem sigilo nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou de interesse superior da Administração, conforme previstos na lei.

5. Eficiência

Este princípio exige que a atividade administrativa seja exercida de maneira perfeita, com rendimento funcional. A eficiência exige resultados positivos para o serviço público e um atendimento satisfatório, em tempo razoável.

Em desvio de suas funções, o “motorista particular de Fernanda Hassem” já recebeu os seguintes valores em diárias, em 2019 R$ 1.000,00; em 2020, R$ 750,00; em 2021, R$ 5.400,00 e em 2022 já foram R$ 1.540,00, somando um total de R$ 8.690,00 em diárias.

A população de Brasiléia espera que a Justiça seja feita, que o Ministério Público tome as devidas providências, e que após a divulgação dessa matéria a prefeita seja denunciada por IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA e que o desvio de função seja resolvido e que se constatado as devidas irregularidades, que o dinheiro público seja ressarcido.

Improbidade Administrativa

É o ato desonesto, a conduta desleal, a ação ou omissão que perverte a noção de boa Administração, praticada quando o agente emprega os poderes do cargo para atingir objetivos diferentes daqueles fixados pela Lei.